Congo-Kinshasa: Michel Olle Okoko - " Les groupes thématiques sont un outil indispensable pour développer les provinces "

Michel Olle Okoko, coordonnateur national du secrétariat technique d'appui à la coordination des groupes thématiques du ministère national du Plan affirme que ces groupes sont un outil indispensable pour développer la province et apportent un soutien à l'action de la province.

Au cours d'un séjour de travail à Kindu, il a redynamisé des groupes thématiques de la province du Maniema et évoqué le rôle et le bien-fondé des groupes thématiques dans une province.

" Les groupes thématiques ont été institués pour offrir des cadres formels de concertation entre le gouvernement et ses partenaires au développement pour réfléchir sur les projets de développement. Cela permet l'alignement des partenaires derrières les priorités du gouvernement, pour que les partenaires ne travaillent pas en ordre dispersé ", explique Michel Olle Okoko.

Selon lui, les groupes thématiques ont pour rôle " d'appuyer le gouvernement dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des programmes, projets et plans de développement ".

Parmi les principaux groupes thématiques, il cite la gouvernance politique et sécuritaire, gouvernance administrative, judiciaire et décentralisation, capital humain, environnement et aménagement du territoire, urbanisme et habitat, croissance économique, développement rural et dynamique communautaire.

Michel Olle Okoko s'entretient avec Florence Kiza Lunga :

