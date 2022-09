Cote d'Ivoire: Sénat - Le N'Guessan Koffi réussit à faire adopter le projet de loi d'Orientation de l'Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle

Le ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, N'Guessan Koffi, a "réussi à son examen". Il a convaincu par ses argumentations les sénateurs lors de l'examen du " Projet de loi d'Orientation de l'Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle en Côte d'Ivoire ".

C'était hier vendredi 9 septembre 2022 au Sénat à Yamoussoukro. En effet, la Commission des Affaires Sociales et Culturelles Sénat (CASC) a adopté à l'unanimité des membres présents le projet de loi d'Orientation de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels. Ce sont au total 91 articles que les sénateurs ont validés après la présentation du ministre N'Guessan Koffi.

Pour le premier responsable de cet ordre d'enseignement, les ambitions du gouvernement pour le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle sont sans ambages. Il s'agit, a-t-il insisté, d'accroître progressivement les effectifs dans le secteur Enseignement technique et de la Formation professionnelle à partir de la réhabilitation des anciennes structures et la construction de nouveaux lycées professionnels. Car, pour le moment, a-t-il précisé, ce secteur n'enregistre que 5% des effectifs des élèves du secondaire général.

" (... ) Il est aussi question de développer l'Apprentissage ainsi que l'Ecole de la Deuxième Chance dont l'objectif principal est la formation aux métiers en vue d'une insertion professionnelle durable. Dans cet esprit, la loi qui est soumise à l'analyse vise six (6) objectifs majeurs. Il s'agit du renforcement de la synergie entre la formation et les besoins du secteur productif, notamment les entreprises privées, de la gestion optimale des établissements, de l'amélioration de la qualité des établissements privés, de l'autorisation accordée à des structures privées à l'effet d'apporter leur expertise dans la formation professionnelle, de la certification des compétences pour améliorer significativement le secteur informel et de la reconnaissance des acquis de compétences ", a dévoilé le ministre.

Avant de saluer l'engagement des sénateurs pour une mise à jour du cadre législatif de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels qui s'inscrit dans une logique de croissance et surtout de paix durable.