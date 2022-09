Cote d'Ivoire: RHDP - Les 350 départementaux investis par Alassane Ouattara

C'est fait. Les 350 secrétaires départementaux du RHDP peuvent officiellement entamer leurs missions sur le terrain. Elus le 23 juillet dernier, ce commando a été investi hier au Sofitel Hôtel Ivoire par Alassane Ouattara, président de la République et président du parti. Le premier responsable du parti des houphouëtistes a dit sa joie de se retrouver à nouveau parmi les militants du RHDP. " Bravo à vous tous. Nous sommes très fier de vous.

Je suis heureux de vous retrouver cet après-midi ", a-t-il indiqué d'entrée. Tout en rappelant que la restructuration de leur formation politique est véritablement engagée. Le président du RHDP reconnait que la tâche n'a pas été facile. Le pari, selon lui, étant très osé. Il a fait savoir qu'après la disparition d'Amadou Gon Coulibaly qui était le président du directoire du RHDP, le Premier ministre et candidat du RHDP, il avait été décidé par le présidium fort d'une vingtaine de membres de faire la séparation entre le gouvernement et le parti. Au passage, il a félicité l'ex-secrétaire exécutif, Adama Bictogo, pour le travail abattu. Tout en rappelant que 2020 et 2021 ont été des années difficiles avec la perte des Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko.

Il s'est aussi félicité du travail abattu par le président du directoire, Gilbert Kafana Koné, ainsi que le secrétaire national chargé des élections et a souhaité une bonne chance au nouveau secrétaire exécutif. Revenant sur l'élection des secrétaires départementaux, Alassane Ouattara a fait savoir que le démocratie doit se faire à la base. " Le RHDP a essayé. Nous avons gagné le pari. Je mets au défi tout autre parti de faire comme nous. J'attends que les autres partis fassent de même ", a lancé le président du RHDP.

Selon lui, depuis la restructuration amorcée, le parti a trouvé sa vitalité. " Nous venons de franchir une étape décisive dans la réorganisation du parti. Le RHDP compte sur vous. Le parti, c'est la base. Continuez d'élargir la base par une offensive avec les idéaux d'union, de solidarité, d'ouverture ", a-t-il lancé à l'endroit des secrétaires départementaux. Il a, à nouveau, invité les cadres, les ministres, les présidents d'institution à être généreux. " Je vous demande d'être généreux ", a-t-il insisté. Tout en rassurant les secrétaires départementaux de son soutien. Avant de les inviter à travailler à faire du RHDP, un grand parti

" Que notre parti rassemble tous les Ivoiriens de toutes les régions, de toutes les confessions. Nous devons maintenir le cap. Vous devez relever le défi de restructurer la base, de consolider les fichiers. Je veux des militants réels et non des militants virtuels ", a-t-il insisté. Tout en invitant à la mise en place des structures spécialisées (jeunes, femmes) et surtout en lançant pour les jours à venir la carte du militant. Pour ce qui est des élections locales de 2023, il n'y a pas de doute, pour Alassane Ouattara, le RHDP les remportera.

Gilbert Kafana Koné, président du directoire, a rappelé qu'en trois ans d'existence, le RHDP a connu de nombreuses secousses entre sa création en juillet 2018 et les années terribles de 2020 et 2021. " Nous ne devons notre salut, Monsieur le Président, qu'à la robustesse de votre leadership ", a-t-il indiqué. Et de souligner qu'un an après les turbulences, Alassane Ouattara a remis le parti dans le sens de la marche en donnant des instructions fermes et claires sur la réorganisation du RHDP et sur ce que doit être le militant nouveau.

Il a ensuite fait le bilan de ces six derniers mois ponctués par l'installation de tous les organes et le démarrage effectif de leur fonctionnement, l'envoi de 175 missions sur le terrain, ainsi que l'organisation des élections des secrétaires départementaux qui ont connu un franc succès avec au départ 591 dossiers enregistrés et 562 candidatures finalement retenues pour les élections programmées le 23 juillet 2022 dans 123 départements administratifs. " La mobilisation exceptionnelle des militants lors de ce scrutin est en soit une preuve supplémentaire du dynamisme de notre grand parti et la preuve, Monsieur le Président, que votre choix, celui de la voie des urnes, était le bon choix ", a-t-il déclaré

Cissé Bacongo a insisté sur la performance économique et sociale ; la stabilité politique et l'unité nationale et la paix de la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années qu'il met à l'actif du président du RHDP. Selon lui, la réorganisation voulue par le président du RHDP doit permettre de consolider la mise en œuvre de cette philosophie politique. Tout en indiquant que depuis la signature le 18 mai 2005 de l'Accord-cadre de l'Alliance du RHDP jusqu'à la formation du parti politique unifié, le RHDP, beaucoup de chemin a été parcouru.

" A cet égard, est-il besoin de rappeler que depuis l'année 2010, sous votre conduite et votre leadership éclairés, nous avons gagné toutes les élections qui ont été organisées dans notre pays. Oui, le RHDP, parti d'envergure nationale, a remporté toutes les élections, jusqu'aux législatives et sénatoriales partielles du 3 septembre 2022 où nous avons gagné 2 sièges de députés sur 3 et un siège de sénateur ", a rappelé le secrétaire exécutif. Pour qui, ces victoires sont le fruit de l'engagement à toute épreuve de celles et ceux qui ont toujours accompagné le président de la République.

Les secrétaires départementaux ont pris l'engagement de mériter la confiance qui a été placée en eux.