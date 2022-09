Sénégal: Ministère des finances et du Budget - Mamadou Moustapha Ba aux commandes

L'économiste, planificateur Mamadou Moustapha Ba, l'homme à la parole rare, va désormais hériter des rênes du ministère des Finances et du Budget. Le décret qui le porte à la tête de ce stratégique département ministériel a été rendue publique ce 17 septembre dès après la nomination du premier ministre Amadou Ba. Jusque-là directeur général du Budget, Mamadou Moustapha Ba qui boucle ses 57 ans, jouit d'un brillant parcours qui lui confère toute la légitimité de diriger ce poste dans ce nouveau gouvernement. Dans son hors-série consacré exclusivement au Budget 2022 du mois de janvier, le journal de l'économie sénégalaise (Lejecos) décrit ce natif de Nioro du RIP comme quelqu'un de discret, un travailleur infatigable, efficace et loin des projecteurs.

Diplômé de l'Ecole nationale d'économie appliquée de Dakar en 1991, Mamadou Moustapha Ba a rejoint très tôt le ministère de l'économie et des finances, où il fera ses armes avant de rallier la Belgique pour poursuivre son cursus universitaire.

M. Ba décrochera, successivement un diplôme de politique de développement et un master en gestion et administration publique à l'Institut de politique et de gestion du développement de l'Université d'Anvers, d'où il est sorti major de sa promotion en 1998 et 1999.

De 1992 à 2000 M. Ba a travaillé en tant que chargé de programmes à la Direction de la coopération économique et financière (Dcef). Ladite direction dépendait à l'époque du ministère de l'économie et des finances, puis du ministère de l'économie, des Finances et du plan.

En 2001, il est nommé chef du bureau primaire de la même Dcef. Poste qu'il occupera jusqu'en 2006. En 2007, il devient le directeur-adjoint de la coopération économique et financière, avant d'être porté à la tête de cette direction en mai 2012, jusqu'en octobre 2014.

Pour rappel, il a pris une part très active dans la conception du Plan Sénégal émergent(PSE). Les présentations qu'il a faites du plan d'actions prioritaires, ici au Sénégal, dans les différentes instances et à l'extérieur notamment au groupe consultatif, avait fini de convaincre les plus hautes autorités du talent de cet ancien enfant de troupe.

Nommé à la tête de la Direction générale des Finances en 2014, Mamadou Moustapha Ba s'est chargé de la gestion des relations de coopération financière avec les collectivités et organismes publics et privés, étrangers ou internationaux.

La recherche de financements nécessaires à la réalisation des investissements publics et la gestion des relations de coopération financière avec les collectivités sont, également, autant de défis que Mamadou Moustapha Ba a relevés dans le cadre de ses fonctions à la tête de la Direction générale des Finances.

Fonctionnaire affable, son talent et sa technicité incontestable ont fini par convaincre les plus hautes autorités de ce pays. Bosquier comme le surnomment ses collègues du Ministère des Finances et du Budget, a la détermination en bandoulière avec une volonté ferme de terminer tout ce qu'il entreprend. Il est le prototype du vrai fonctionnaire. Toujours au service de son supérieure hiérarchique, toujours au service de l'Etat.

Grand avocat du Plan Sénégal Emergent (PSE), l'arrivée de Mamadou Moustapha Ba à la tête du ministère de l'économie et des finances n'est que la juste récompense d'un travail qu'il a eu à bien mener sous la direction de l'actuel premier ministre Amadou BA, ancien ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.

Mamadou Moustapha Ba, a reçu des mains du ministre en charge des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, dans le 3eme gouvernement de Macky Sall et actuel Ministre d'Etat et Directeur de Cabinet du Président de la République, la décoration l'élevant au grade de Commandeur dans l'Ordre national du mérite, le 28 juin 2022 lors de la traditionnelle cérémonie de décoration des agents de l'administration publique.