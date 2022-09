Sénégal: Exécution budgétaire - Un taux de 47,0% réalisé à la date du 30 juin 2022

Les ressources du budget général mobilisées à la date du 30 juin 2022 s'élèvent à 1664,33 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 47,0% par rapport à l'objectif annuel de 3498,10 milliards FCFA fixé par la première loi de finances rectificative de 2022 (Lfr1 2022). L'information est contenue dans le " Rapport trimestriel d'exécution budgétaire " pour le deuxième trimestre 2022.

Selon le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), par rapport à la même période en 2021 (1295,17 milliards FCFA), la mobilisation de ces ressources a enregistré une hausse significative de 344,11 milliards FCFA en valeur absolue, soit 26,5% en valeur relative. Le rapport souligne que les ressources du budget général mobilisées jusqu'à fin juin 2022 sont essentiellement composées de ressources internes (recettes fiscales et recettes non fiscales) pour une part de 95%.

Selon la même source, à la fin du deuxième trimestre 2022, les ressources internes du budget général ont été recouvrées à hauteur de 1559,61 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de : - 104% par rapport à l'objectif fixé pour le deuxième trimestre (1499,12 milliards) grâce à la performance du recouvrement des recettes fiscales (111% de l'objectif trimestriel) ; - et de 48,3% par rapport à l'objectif annuel de la LFR1 2022 (3232,10 milliards). Elles sont ainsi constituées de recettes fiscales (1506,89 milliards) et de recettes non fiscales (52,72 milliards).

Comparé à la même période de l'année 2021, le recouvrement des ressources internes est en hausse de 316,62 milliards FCFA (25,5%), un bond expliqué principalement par les recettes fiscales qui ont sensiblement cru de 349,86 milliards (30,2%). Cette hausse, précise-t-on, est plus portée par - l'impôt sur le revenu qui a connu un regain de 33% (+132,42 milliards FCFA) à la faveur aussi bien de l'impôt à la charge des personnes physiques (+70,20 milliards FCFA) que de celui sur les sociétés (+60,11 milliards FCFA) ; - l'impôt sur la valeur ajoutée qui a augmenté de 64,28 milliards FCFA ; - les droits d'accises qui ont enregistré une hausse de 44,07 milliards FCFA (+35%) ; - les droits de douane et autres droits à l'importation qui ont crû de 44% (+54,97 milliards FCFA). En revanche, les recettes non fiscales ont évolué en baisse d'un montant de 28,19 milliards FCFA.