Congo-Kinshasa: Session essentiellement budgétaire, Sénat - Rolly Lelo Nzazi veut voir l'impact des recettes sur le panier de la ménagère

C'est depuis jeudi 15 septembre 2022 que les Sénateurs et députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle du palais du peuple.

La session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire a vu le Gouvernement Sama Lukonde déposer d'ores et déjà le projet de loi de finances de l'exercice 2023. A ce sujet, le Sénateur et élu du Kongo central, Rolly Lelo Nzazi se confiant à La Prospérité à l'issue de la séance plénière d'ouverture, veut voir l'impact de l'accroissement des recettes sur le panier de la ménagère.

"Nous veillerons sur l'accroissement des recettes tant prôné, quid de son impact sur le panier de la ménagère ? Le plus petit des congolais doit le sentir", a déclaré l'élu du Kongo Central. Et d'ajouter : "La loi d'habilitation de l'intersession a donné naissance à la loi sur la programmation militaire, qui est un programme magnifique pour la RDC, car Bunagana, tout comme Moanda, Tshela, Kambove, Dilolo, Bafwasende, Nyanya, Lubero, Dingila, Mobayimbongo, Ikela etc. C'est le Congo et notre défense doit être en même de les sécuriser à l'instar de Kinshasa, Matadi, Goma, Bukavu, Lubumbashi, etc. C'est pourquoi, avec le meilleur budget en chiffres, soit 14 milliards, nous veillerons sur la qualité et quantification nette équitable des dépenses qui seront arrêtées à travers le présent budget car, telle est l'attente du dernier congolais, souverain primaire".

A en croire l'ancien Questeur adjoint du Sénat, ils vont devoir veiller à chaque dollar additionnel qui doit être dépensé ou affecté à quel projet bénéfique à la population. Après avoir appris la triste nouvelle de l'incident survenu au Kongo-Central, il a exprimé sa désolation et demeure de cœur avec la population éplorée et sympathie témoignée.

Pour rappel, en marge de la plénière de l'ouverture de la session de septembre, Modeste Bahati Lukuebo avait appelé le gouvernement à l'amélioration des conditions de vie sociale de la population. "Le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts pour améliorer le vécu quotidien de la population active, plus particulièrement les agents de l'Etat. Ainsi comme vous pouvez le constater, ces efforts ne sont pas suffisant au regard des mouvements sociaux que nous constatons par ci, par là. J'invite donc le gouvernement à être réaliste dans les réajustements salariaux tout en tenant compte du panier de la ménagère. C'est la seule façon, à mon avis, de combattre tous ces remous sociaux et favoriser le retour de la paix sociale en milieu professionnel", avait-il imploré. Tel est également le vœu de l'ancien Questeur adjoint du Sénat, en l'occurrence Rolly Lelo Nzazi, Président de la Fondation FLR.