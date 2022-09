Cote d'Ivoire: MA MUSE - Ah, ces kits scolaires que les parents attendent désespérément...

opinion

C'est la rentrée des classes. Les élèves renouent avec leurs uniformes, reprennent le chemin de l'école et surtout, ils sont heureux de retrouver leurs camarades qu'ils n'ont pas revus depuis au moins deux mois.

Mais, cette joie contraste avec l'anxiété de leurs parents qui face aux dépenses exponentielles de la rentrée scolaire ont le sommeil trouble en ce moment. S'il y a une période de l'année scolaire, où ils saignent le plus financièrement, c'est bien celle-ci. Car, si dans les établissements publics les frais d'inscription sont relativement corrects pour le secondaire (6000 FCFA), en revanche dans le privé, ils restent, hélas, encore élevés, y compris pour les élèves orientés par l'Etat. Là-bas, ils varient selon les collèges et lycées et au bas mot, ce n'est pas moins de 50 000 FCFA auxquels s'ajoutent des frais annexes qui alourdissent le montant.

Au primaire, les parents, qui n'ont pas la chance d'avoir leurs enfants dans des écoles publiques, sont obligés de payer cher leur scolarité dans des écoles privées. Parfois, les frais de scolarité donnent le tournis... Cependant, les parents ne sont pas au bout de leurs peines. Que leurs enfants soient du public ou du privé, ils doivent également faire face aux fournitures scolaires, qui sont... vendues, à prix d'or, dans certains établissements. Parfois, c'est une exigence des responsables à laquelle les parents d'élèves sont contraints de se plier.

Mais, pour les soulager, le gouvernement met chaque année, à la disposition, via les inspections générales de l'enseignement primaire, des millions de kits scolaires. Et pour 2022, c'est 5 millions de kits scolaires pour un montant global d'un peu plus de 10 milliards de FCFA qui seront distribués aux élèves. En tout cas, c'est l'annonce faite par la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, le lundi 12 septembre, lors du premier jour de classe des tout-petits, en présence du Premier ministre Patrick Achi à une école primaire située dans la commune d'Adjamé.

Mais quand au juste ces kits seront-ils distribués ? C'est la question qui trotte sur les lèvres des parents d'élèves. Et ils ont raison de s'interroger parce que beaucoup de ces kits n'arrivent pas chez les destinataires. Certains prennent des chemins détournés pour se retrouver sur les marchés, quand d'autres " moisissent " tout simplement dans les bureaux des directeurs d'école durant toute l'année scolaire. Et quand ils sont distribués aux élèves, c'est parfois très tard, après que les parents, las d'attendre, aient déjà acheté les fournitures de leurs enfants.

En se ruinant ou s'endettant, pour ceux qui ont de nombreux enfants. C'est le lieu d'interpeller la tutelle sur la nécessité absolue de corriger ces dysfonctionnements et, bien plus, de veiller à la distribution entière et effective de ces kits aux bénéficiaires, selon la clé de répartition qui sera établie. Pour éviter trop de déperditions qui entachent l'efficacité de cette opération. Si le gouvernement s'échine à injecter autant d'argent dans l'achat des kits scolaires, c'est pour atténuer le calvaire des parents à la rentrée scolaire. Il ne faut donc pas laisser d'indélicats individus saboter cette noble initiative. Pour des intérêts personnels.