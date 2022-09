Cote d'Ivoire: Hydrocarbures - Au moins 75% des emplois du gisement Baleine réservés aux Ivoiriens

Des emplois en perspective pour les Ivoiriens avec la découverte du gisement Baleine. A la faveur de la séance de travail qu'il a eue avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie Sagafowa Coulibaly, vendredi dernier au Sofitel Hôtel Ivoire, le président directeur général du groupe Eni, Claudio Descalzi, s'est engagé à réserver 75% des emplois aux Ivoiriens.

" Ce projet de Baleine va être un projet soutenable sur le plan économique et du point de vue du contenu local. La loi nous oblige à avoir 75% de contenu local. C'est quelque chose qu'on va absolument avoir. On peut aussi le dépasser. Il y aura aussi la formation de 400 cadres et opérateurs. On va augmenter le nombre après ", a-t-il déclaré.

Et de souligner : " La chose la plus importante est d'accélérer, comme l'a souhaité Monsieur le Ministre, la mise à production. Il nous faut être rapide et très efficace. Il n'y a pas seulement le pétrole, il y a aussi le gaz. On parle d'électricité, d'emploi, d'économie soutenable dans le domaine de la formation, de la conservation des forêts, de la réduction des gaz à effet de serre. On va aussi toucher positivement les familles ".

Le Pdg du groupe ENI a ensuite fait savoir que le test de production effectué dans le puits confirme un potentiel d'au moins 12 000 barils de pétrole par jour. Toute chose qui permettra d'optimiser les phases de développement à venir du réservoir, à travers l'implémentation d'une seconde phase présentement en étude, et d'augmenter le niveau de production à approximativement 150 000 barils par jour et 200 millions pieds cubes de gaz dans la phase finale du développement.

Le premier pétrole qui sortira de la première phase est confirmé pour la première moitié de 2023, tout juste 18 mois après la première découverte.

Le ministre Sangafowa Coulibaly s'est dit impressionné de voir le groupe être soucieux par le fait que le pays tire le meilleur profit de cette découverte. Et qu'il soit beaucoup regardant sur l'environnement et la santé des populations. " C'est donc un projet intégré. C'est bon de le souligner (... ) Ce projet est d'une importance capitale pour le pays. Et surtout par ces moments où la pression énergétique est au-devant de la scène internationale ", a-t-il indiqué.