Cote d'Ivoire: Gilbert Kafana Koné (Président du Directoire) - " Je suis un soldat à la cause du Parti "

document

Excellence Monsieur le Président de la République,

Permettez-moi, d'entrée, de profiter de cette instance solennelle du Conseil Politique, pour vous traduire ma reconnaissance et ma gratitude infinie pour le grand honneur que vous avez bien voulu me faire en me confiant la responsabilité de présider le Directoire de notre grand Parti, le RHDP.

Je puis vous assurer, Excellence Monsieur le Président, que je mesure le poids de cette mission au moment où notre Parti amorce, sous votre guidance, une phase cruciale dans son existence.

Je suis un soldat à la cause du Parti ; votre soldat, Excellence Monsieur le Président de la République, Président du Parti.

Mon but ultime est de traduire votre vision en réalité, de me conformer à vos instructions et de parachever la restructuration du Parti. Il en est de même pour l'ensemble des membres du directoire. Cela, pour le rayonnement de vos idéaux de rassemblement, de démocratie, de paix et de développement durable de notre grande nation.

Je vous adresse également ces remerciements au nom de l'ensemble du Directoire du RHDP et de tout l'encadrement politique de notre grand Parti.

Excellence Monsieur le Président de la République, Président du Parti ;

Le RHDP n'a que trois ans. Mais que de secousses entre sa création en juillet 2018 et les années terribles de 2020 et 2021. Nous ne devons notre salut, Monsieur le Président, qu'à la robustesse de votre leadership. Un leadership inspirant, visionnaire et protecteur. Ainsi, après les turbulences, vous avez remis le Parti dans le sens de la marche. Le lundi 28 février 2022, au cours du précédent Conseil Politique du Parti, vos instructions ont été fermes et claires sur la réorganisation de notre grand Parti et sur ce que doit être le militant nouveau du RHDP.

Nous avons, tous ensemble, beaucoup travaillé depuis le dernier Conseil Politique du Parti. Vous me permettrez de dresser un bref bilan, un bilan d'étape, le bilan des six derniers mois de travail des nouvelles instances que vous avez bien voulu mettre en place. Dans le cadre de la réorganisation du Parti, après la réactivation du Directoire du Parti, un Secrétariat exécutif, 4 Secrétariats Exécutifs Adjoints et 17 Secrétariats Nationaux ont été créés. Nous nous sommes attelés dans un premier temps, de mars à mai 2022, à installer tous les organes et à veiller au démarrage effectif de leur fonctionnement. Leurs feuilles de route ont été passées en revue et ont fait l'objet de consolidation pour optimiser leur fonctionnement.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Vos instructions avaient donné la priorité à la restructuration en profondeur des structures décentralisées du Parti. Cet objectif nous a imposé de faire un audit opérationnel de l'état des structures de base du Parti, de passer en revue notre ancrage sur le territoire national et de jauger le fichier des militants. Fort de vos orientations, nous avons, dès la cinquième séance de travail du Directoire, en date du 4 mai 2022, autorisé le Secrétariat National en charge de l'Organisation, de l'Implantation et des Adhésions, à préparer et à envoyer 175 missions sur toute l'étendue du territoire national pour évaluer l'implantation du Parti. Ce sont ces missions, Monsieur le Président, qui ont permis au Directoire de vous proposer la nouvelle cartographie de notre implantation, de fixer un découpage à 350 départements, de dessiner les contours de nos bases (zones, sections, comités de base), de localiser les militants et de proposer un mode de scrutin pour entamer le renouvellement de nos représentants sur l'ensemble du territoire national.

Après la consolidation des rapports issus de ces missions, un compte-rendu vous a été dressé. Et vous aviez fixé le cap : vous aviez indiqué la voie des urnes pour la désignation des 350 représentants locaux du Parti. Le 20 juin 2022, au cours d'une réunion d'information ici même au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, avec les responsables de base et tout l'encadrement politique du Parti, nous avons lancé le processus des consultations internes pour désigner les nouveaux Secrétaires Départementaux du Parti. Ces élections ont, une fois de plus, démontré la vitalité de notre grand Parti. 591 dossiers ont été enregistrés au départ. Il y a eu des contrôles minutieux et des conciliations au niveau de certaines localités. 562 candidatures ont finalement été retenues pour les élections programmées le 23 juillet 2022 dans 123 départements administratifs.

Excellence Monsieur le Président de la République,

C'est à l'issue de ce scrutin que les 350 Secrétaires Départementaux, ici présents devant vous, ont été brillamment élus. Bien entendu, Excellence Monsieur le Président de la République, ces consultations internes ont enregistré quelques perturbations. Ces incidents ont concerné moins de 4% de départements administratifs sur l'ensemble du territoire national. La mobilisation exceptionnelle des militants lors de ce scrutin est en soit une preuve supplémentaire du dynamisme de notre grand parti et la preuve, Monsieur le Président, que votre choix, celui de la voie des urnes, était le bon choix. Dans les localités où le scrutin a rencontré des difficultés, le dialogue a prévalu au sein de notre grande famille. " Les Préfets " de votre Parti sont maintenant devant vous, Monsieur le Président, unis et prêts pour les futures batailles. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président de la République, Président du Parti, je voudrais vous traduire la gratitude du Directoire, du Secrétariat Exécutif, du Conseil Politique et des Secrétaires Départementaux élus, pour avoir accédé à notre requête, de présider la cérémonie d'investiture de ce jour, malgré votre calendrier chargé. Encore Merci Monsieur le Président.

Excellence Monsieur le Président de la République ;

Éminents membres du Conseil Politique ;

Mesdames et Messieurs,

Ainsi se présente le bilan d'étape des missions que le Président du Parti a bien voulu nous confier.

Excellence Monsieur le Président de la République, Président du Parti

Le Directoire du RHDP et tout l'encadrement politique du Parti vous réitère leur soutien indéfectible et leur mobilisation entière autour de votre leadership pour une restructuration réussie et pour le rayonnement de notre grand Parti.

Vive le rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix.

Vive la Côte d'Ivoire.

Je Vous Remercie De Votre Attention.