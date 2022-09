Ile Maurice: Hippisme - La Horse Racing Division ouvre à nouveau les entrées

De rebondissement en rebondissement. Après la décision de la Cour suprême d'accorder un "stay of execution" à la MTCSL contre la décision de la GRA/HRD d'accorder une journée additionnelle à People Turf PLC ce week-end, la Horse Racing Division a émis un communiqué pour expliquer qu'elle a pris la décision de rouvrir les entrées pour l'unique journée qui sera organisée par la People Turf PLC ce dimanche 25 septembre et cela dans l'intérêt de l'industrie hippique. Les entrées seront donc à nouveau ouvertes ce mercredi 21 septembre alors que les déclarations auront lieu ce vendredi matin. Le programme qui comprendra désormais neuf courses, précise la HRD dans un communiqué, sera rendu officiel vendredi.

Les entrées publiées pour deux journées en début d'après-midi de ce mardi 20 septembre sont donc nulles et non avenues. "The entries published earlier today for both Saturday 24 September and Sunday 25 September 2022 have been voided by the HRD. There will be only 1 race Meeting this weekend, on Sunday 25 September 2022", peut-on lire dans le communiqué.