Congo-Brazzaville: Vient de paraître - " Signes des temps " de Valentin Oko

Avec " Signes des temps ", Valentin Oko sera désormais compté parmi les nombreux écrivains dont regorge le Congo. Son premier ouvrage de 148 pages, paru en juillet dernier chez L'Harmattan, se constitue essentiellement de textes rédigés par l'auteur et publiés entre 2015 et 2021, dans les colonnes du journal " Les Dépêches de Brazzaville ".

C'est au total cinquante-quatre textes d'information et d'analyse que livre au public l'écrivain congolais Valentin Oko. A travers sa plume de journaliste, qu'il continue d'exercer à ce jour en tant que directeur de la presse présidentielle, il aborde plusieurs thématiques d'actualité liées, entre autres, à l'écologie, la santé, la politique, l'économie et la culture.

En promenant son regard sur des faits qui touchent la réalité quotidienne de la population congolaise, et plus largement du monde, Valentin Oko dépeint le monde d'aujourd'hui, certes difficile à saisir, mais que l'homme, par son action, embellit et complexifie en même temps. Des textes comme Le climat ; La planète et l'urgence climatique ; Cop26 : la bataille décisive ? ; Les précurseurs ; Glasgow : progrès et regrets ; Covid-19 : Les pouvoirs publics interpellent la conscience collective... en sont une parfaite illustration. Aussi, la couverture vient illustrer à merveille le contenu de ce livre qui appelle à une profonde réflexion sur le bien-être de la planète.

De façon globale, " Signe des temps " se veut un miroir dont le reflet ne cesse d'illuminer le champ de nos appréhensions et de nos connaissances pour une prise de conscience des maux qui minent l'humanité. En léguant à la postérité cette somme de tribunes parues durant plusieurs mois dans "Les Dépêches de Brazzaville", Valentin Oko, tel un historien, se fait à la fois témoin du passé et du présent en vue d'interpeller les générations actuelles et futures. En cela, archéologue, journaliste, sociologue, anthropologue, climatologue, historien, politique, élève, étudiant, enseignant et bien d'autres peuvent tous trouver leur compte dans ce livre riche en informations de différents domaines.

" Signes des temps, né de la nécessaire volonté de renseigner la postérité sur notre présent a suscité, de ma part, un cri du cœur sur ce qui se passe au quotidien dans le monde, en général, et dans la société congolaise, en particulier, et dont les conséquences peuvent durablement influencer aussi bien notre présent que notre futur. J'ai donc entrepris, à travers ce livre, de nous renvoyer, avec nos mots, la réalité sociétale faite de maux engendrés quelquefois par la nature, mais aussi par l'action volontaire de l'Homme ", souligne l'auteur dans l'ouvrage.

Notons que " Signes des temps " est le premier ouvrage de Valentin Oko, mais sûrement pas le dernier comme l'a souhaité Mukala Kadima-Nzuji dans sa préface. " Il en écrira et publiera d'autres. J'en suis sûr. Son sens de l'observation et l'acuité du regard qu'il porte non seulement sur le Congo, son pays, mais aussi et surtout sur notre humaine condition, le recommandent ", précise-t-il.