Maroc: Présentation du chantier de la généralisation de la protection sociale au pays

Genève — Le projet structurant de la généralisation de la protection sociale et les actions déterminantes entreprises par le Maroc dans ce domaine ont été présentés, mardi, par l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations Internationales à Genève, Omar Zniber. Cette présentation a eu lieu dans le cadre de la participation du Maroc à la première édition d'une série de dialogues thématiques sur la protection sociale, organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en partenariat avec l'UNICEF et le Bureau international du travail.

M. Zniber a passé notamment en revue les initiatives concrètes entreprises par les autorités nationales compétentes en faveur des agriculteurs dans le cadre de l'initiative Royale de généralisation de la protection sociale et de la nouvelle stratégie de développement agricole "Génération Green", dans le but de consolider la dynamique de développement du monde rural.

Les expériences de terrain montrent clairement que la protection sociale a des effets directs et tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la préservation de leur dignité et contribue significativement à l'intégration du secteur informel, a souligné le diplomate marocain, notant que la pandémie de Covid-19 a démontré le rôle central de la protection sociale en tant qu'outil efficace de lutte contre la pauvreté, la précarité et les inégalités sociales.

Dans ce sens, le représentant permanent du Royaume à Genève a rappelé que SM le Roi Mohammed VI avait annoncé le 29 juillet 2020, un projet structurant de généralisation de la protection sociale, qui vise la généralisation de l'Assurance maladie obligatoire de base (AMO) durant les années 2021 et 2022, de sorte que 22 millions de marocains supplémentaires en bénéficient, des allocations familiales durant les années 2023 et 2024 et de l'indemnité pour perte d'emploi également pour la même année, ainsi que l'élargissement en 2025 de l'assiette des adhérents aux régimes de retraite.

Les efforts entrepris ont abouti à l'adoption de 22 décrets, avec l'ambition d'ouvrir à 11 millions de travailleurs non-salariés l'accès à l'assurance maladie obligatoire, portant à 33 millions le nombre de citoyens marocains couverts par l'AMO d'ici fin 2022, a-t-il poursuivi, précisant que la gestion de ces programmes à l'horizon 2025 nécessitera d'allouer un montant annuel total de 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards financés par le budget de l'État.

Le Maroc a également lancé, en février 2020, la stratégie Génération Green pour la période 2020-2030, qui vient compléter un ensemble de plans et de programmes stratégiques, également liés au développement du monde rural, a fait savoir M. Zniber, relevant que cette stratégie s'articule autour de la valorisation de l'élément humain, à travers l'émergence d'une nouvelle classe moyenne agricole, en permettant à 400.000 ménages d'accéder à la classe moyenne et d'y stabiliser 690.000 en se basant sur quatre axes.

Il s'agit de l'amélioration des revenus des agriculteurs, la généralisation de l'assurance agricole, l'alignement du SMAG (salaire minimum agricole garanti) sur le SMIG (salaire minimum dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales) à l'horizon 2028 et la mise en place d'un cadre spécial pour l'agriculteur lui permettant de bénéficier des services de protection sociale.

Concernant ce dernier pilier, le ministère de tutelle, en coopération avec les partenaires gouvernementaux ainsi que les fédérations et associations interprofessions agricoles, a réalisé une étude détaillée pour déterminer les catégories et les grilles de cotisation de la population des agriculteurs, puis lancé une campagne de collecte de données en vue d'élaborer les listes des agriculteurs, avec les informations requises pour leurs immatriculations à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a expliqué M. Zniber, notant que la cotisation au régime de l'AMO a été déterminée entre 117 et 1081 dirhams par mois selon les différentes catégories.

Dans le cadre de cette dynamique, 841.408 agriculteurs ont été inscrits, jusqu'en mai dernier, à la CNSS, sur les 1,6 million d'agriculteurs devant en bénéficier dans un premier temps, sans prendre en compte les membres de leurs familles qui sont également bénéficiaires.

"Notre profonde conviction au Maroc est que les efforts entrepris pour la généralisation de la protection sociale en faveur de l'ensemble de la population, mais en particulier des agriculteurs, et au-delà des avantages directs dont bénéficieront ces derniers, auront un impact direct sur le développement du monde rural de manière plus globale", a affirmé le représentant permanent du Royaume à Genève.

Selon lui, cette généralisation permettra en premier lieu de préserver les équilibres sociaux en luttant contre la précarité, de garantir l'accès au travail décent, de lutter notamment contre le travail des enfants et la déscolarisation et de limiter l'exode rural.

M. Zniber a finalement rappelé que le Maroc organisera, à Marrakech du 24 au 28 octobre 2022, le Forum Mondial de la Sécurité Sociale, sous le thème "la sécurité sociale pour des sociétés résilientes et inclusives".

Cette rencontre a été marquée par la participation de plusieurs représentants permanents d'États membres des Nations Unies, de représentants d'agences onusiennes spécialisées, d'experts internationaux et d'acteurs de la société civile.