Afrique: Aide humanitaire – L'Onu apporte plus de 4,2 milliards de Fcfa au Mali

L’annonce a été faite par le Britannique Martin Griffiths, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations unies.

L’organisme international tend encore une fois la main au Cameroun. Dans cette enveloppe, 6 millions de dollars, soit un peu plus de 3,9 milliards de Fcfa, sont destinés au Cameroun dans une enveloppe très consistante. Selon Actucameroun.com qui rapporte l’information, l’Organisation des nations unies (Onu) a décidé d’octroyer 100 millions de dollars, soit environ 65,5 milliards de Fcfa, du Fonds central d’intervention d’urgence (Cerf) pour soutenir des opérations humanitaires sous-financées dans 11 pays d’Afrique, des Amériques, d’Asie et du Moyen-Orient. Aussi, la source ajoute qu’alors que la vie et les moyens de subsistance des gens sont menacés par les conflits, les urgences climatiques, la faim et les déplacements forcés, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha)estime que 204 millions de personnes, parmi les plus vulnérables dans le monde, auront besoin d’une aide humanitaire cette année.

« Des millions de personnes souffrent de difficultés sans précédent lors de conflits, de sécheresses, d’inondations et d’autres urgences humanitaires où l’ampleur des besoins dépasse largement les ressources dont nous disposons », a déclaré dans un communiqué Martin Griffiths, ajoutant que « cette allocation du Cerf permettra de s’attaquer à ce problème de front ».

Sept pays africains parmi les onze crises sous-financées

Selon l’Onu, le financement du Cerf permet de combler les lacunes et de remédier aux déséquilibres de financement. L’allocation d’aujourd’hui permettra d’intensifier les opérations humanitaires au Yémen qui reçoit 20 millions de dollars contre 14 millions de dollars pour le Soudan du Sud. Pendant que le Myanmar reçoit 10 millions de dollars et le Nigéria 10 millions de dollars. Ce n’est pas tout. Des fonds seront également alloués au Bangladesh pour un montant de 9 millions de dollars et 8 millions de dollars pour l’Ouganda. Le Venezuela pour sa part, va recevoir 8 millions de dollars). Le Mali recevra 7 millions de dollars soit plus de 4,2 milliards Fcfa et le Cameroun 6 millions de dollars comme indiqué plus haut. Toujours en Afrique, le Mozambique sera impacté à hauteur de 5 millions de dollars et à l’Algérie 3 millions de dollars.

Grâce à ce financement supplémentaire, le Cerf a alloué un montant record de 250 millions de dollars jusqu’à présent cette année par le biais de son guichet des urgences sous-financées.

« Je remercie les donateurs qui ont déjà généreusement promis 502 millions de dollars pour le Cerf cette année, et je demande instamment à tous les donateurs de continuer à se concentrer sur ces crises sous-financées », a ajouté le Chef d’Ocha dont les propos sont rapportés par le confrère camerounais.