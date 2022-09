Cote d'Ivoire: Développement touristique- 300 guides de tourisme bientôt opérationnels

Abidjan abrite du 19 au 23 Septembre 2022, un séminaire à l'initiative du Ministère du Tourisme. Ce pour redorer le blason de cette profession stratégique pour la fidélisation de la destination ivoirienne. A -t-on appris de sources proches dudit ministère, à Abidjan.

À l'ouverture solennelle du séminaire portant sur le « Perfectionnement des Guides de tourisme », qui se au lycée professionnel hôtelier à la Riviera puis au Parc national du Banco, à Abidjan, le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a réaffirmé que la clé de voûte de l'atteinte des objectifs de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire », réside dans le capital humain.

M. Siandou Fofana, à la faveur de la première session de formation des Guides de tourisme, après plus de quatre décennies, en terre ivoirienne, s'est engagé avec le Directeur général de l'industrie touristique et hôtelière et le Directeur de la coopération et de la Professionnalisation de son Département ministériel, à former dans les prochains mois, 300 d'entre eux afin de les rendre opérationnels. L'enjeu étant de les outiller aux fondamentaux des spécificités qui fondent l'authenticité de la destination ivoirienne. Et pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale de développement touristique "Sublime Côte d'Ivoire", à l'échéance 2025, en étant durablement installée dans le Top 5 du Tourisme africain. Avec à la clé, plus de 650 mille emplois directs et indirects dont 230 mille qualifiés.

Pour Siandou Fofana, l’écotourisme ; la culture avec ce que cela comporte comme richesse artisanale, art culinaire et patrimoine, et la valorisation de l'écosystème marin et sous-marin, sont les items pour revaloriser la profession de Guide de tourisme. Étant entendu, à en croire le ministre, qu'après les horizons originels qui ont édicté, en 1977-1978, la profession de Guide, avec la carte et l'insigne afférents, c'est le moment de réinventer ce métier au cœur de l'attractivité d'une destination et le socle de la fidélisation des potentiels 5 millions de touristes escomptés pour 2025.

Situant le cadre heuristique de ce séminaire qui se tient en concomitance au lycée hôtelier et au Parc national du Banco, le Directeur de la Coopération et de la Professionnalisation, Raoul Marcel Ohoueu, a indiqué qu'outre le Bureau de la dernière génération des Guides de tourisme professionnels formés, des universitaires et autres spécialistes renforceront les capacités des impétrants.

Les notions de guidance et accompagnement ; de techniques de communication et d'animation ; de connaissance du l'environnement écologique des sites naturels, avec un cas pratique sur le Parc national du Banco, sont au cœur de cette session. Sans omettre qu'un focus sera fait sur la digitalisation des pratiques mercatiques et communicationnelles du tourisme qui s'érige comme un paradigme à intégrer comme avantage comparatif de la profession de Guide de tourisme.