Afrique: 77e session de l'ONU à New York - Le continent souhaite une réforme du Conseil de sécurité

Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine (Ua), a appelé mardi à l'occasion de la 77e session de l'Onu à New York " l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 et la réforme du Conseil de sécurité, telle que reflétée dans le Consensus d'Ezulwini ".

"Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de Sécurité", a dit le président en exercice de l'Ua.

"Près de quatre-vingts ans après la naissance du système des Nations Unies et des Institutions de Bretton Woods, il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps" a notamment appelé Macky Sall.

L'Afrique à travers la voix du Président Macky Sall renouvelle sa proposition au Groupe de Réponse à la crise mondiale sur l'alimentation, l'énergie et les finances, afin qu'il engage, en rapport avec le G20, le FMI et la Banque Mondiale, un dialogue constructif avec les agences de notation sur l'amélioration de leurs méthodes de travail et d'évaluation.