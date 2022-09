Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des obligations boostée de plus de 119 milliards de FCFA.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 20 septembre 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des obligations s'est vue fortement boostée de 119,5 milliards de FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 8175,009 milliards de FCFA le 19 septembre 2022 à 8294,509 milliards de FCFA ce 20 septembre 2022. Cette hausse est occasionnée par la première cotation de l'emprunt "BIDC - EBID 5,90 % 2022-2029" réalisée par la Banque d'investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC). La diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation avait en effet eu lieu du 30 au 31 mai 2022. A l'issue de cette opération, 12 millions d'obligations "BIDC - EBID 5,90 % 2022-2029" pour un montant total de 120 milliards de FCFA ont été souscrites sur le marché financier régional de l'UEMOA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 6266,823 milliards de FCFA contre 6281,525 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 14,702 milliards.

La valeur totale des transactions est, en revanche, en hausse, s'établissant à 352,091 millions de FCFA contre 340,945 millions de FCFA.

En ce qui les concerne, les indices sont en repli. C'est ainsi que l'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a cédé 0,23% à 208,18 points contre 208,67points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi cédé 0,46% à 165,49 points contre 166,25points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 750 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 5,71% à 5 000 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,09% à 1 145 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,15% à 5 395 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 3,11% à 2 320 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Niger (moins 7,14% à 6 500 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 6,14% à 5 350 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 4,34% à 6 495 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 3,10% à 5 000 FCFA) et BOA Benin (moins 3,02% à 6 110 FCFA).