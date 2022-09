Cote d'Ivoire: Man - Début timide dans les écoles

La rentrée scolaire 2022-2023 a effectivement débuté ce lundi 13 septembre sur toute l'étendue du territoire national comme indiqué par le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation.

Nous avons sillonné quelques établissements de la ville pour voir l'effectivité de cette rentrée. À l'Epp Dioulabougou qui a ouvert cette année, nous avons constaté la présence de quelques élèves dans la cour. Les enseignants étaient bel et bien présents dans les différentes classes. " Nous sommes bel et bien à nos postes depuis le matin. Nous échangeons avec les quelques apprenants qui viennent pour une prise de contact ", confie un enseignant.

Au collège Saint Henri de Osso, le directeur Sossa Servais indique qu'ils sont dans la phase d'inscription. Au collège Jean de la Menais, meilleur collège privé de la Drena de Man, Dagnitche Jean Philippe que nous avons trouvé au four et au moulin effectuait des visites dans les salles de classe pour échanger avec les élèves et le corps enseignant sur les orientations de la rentrée. Là-bas, c'est la reprise effective dans cet établissement devenu une référence dans la Drena de Man. Les élèves sont là même si les inscriptions se poursuivent. " Chez nous, c'est le début des cours. Les professeurs ont reçu pour instruction de faire des révisions sur les prochains jours avant d'entamer la semaine prochaine le programme de l'année scolaire. Nous sommes donc en plein dans le début des cours ", a-t-il indiqué.

A NDI, l'école primaire catholique sis au Domoraud, une autre école d'excellence, les élèves ont répondu à l'appel de Mariatou Koné. Après le salut aux couleurs, les élèves ont pris d'assaut les différentes classes pour les prises de contact. Dans les deux lycées de la ville, c'est encore la phase de l'inscription en ligne et de vérification. Au lycée moderne 1 et 2, les élèves pour la plupart s'attèlent à remplir les différentes formalités à savoir la vérification de leur salle et les détails de leur inscription. Dans la plupart des établissements visités, la reprise est timide. Elle sera sûrement effective la semaine prochaine. En attendant ce sont les prises de contact et les derniers réglages pour l'inscription.