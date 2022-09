Rwanda: A l'ONU, Félix Tshisekedi dénonce l'agression de la RDC par " le Rwanda sous couvert du M23 "

Le président congolais, Félix Tshisekedi s'est adressé mardi 20 septembre à la 77eme Assemblée générale de l'ONU à New York. Il a notamment dénoncé l'agression de son pays par son voisin, " le Rwanda sous couvert du mouvement rebelle M23. "

Du haut de la tribune des Nations unies, Félix Tshisekedi soutient que " l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent les populations de l'Est ne sont plus discutables. "

A ce sujet, il a demandé la distribution officielle aux membres de Conseil de Sécurité du dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC, afin d'en tirer toutes les conséquences.

Il a cependant réaffirmé " la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre l'intégrité de leur pays dans le respect du droit international. " Car, pour lui, " l'heure a sonné de casser à jamais le cycle des violences dans l'est de la RDC. "

Il estime nécessaire " de multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23 et montrer plus de fermeté à leur égard ".

Le chef de l'Etat congolais a par ailleurs appelé l'ONU à " lever les obstacles à la restructuration des FARDC et toutes les mesures restrictives de l'acquisition des équipements militaires pour la RDC. "