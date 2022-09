Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Septembre 2022

Sénégal : 77e Ag des Nations Unies- Les vérités crues de Macky Sall

« L'Union Africaine appelle à la levée des sanctions étrangères contre le Zimbabwe ». Propos du chef de sénégalais Macky Sall. C'était à la tribune des Nations unies, le mardi 20 Septembre 2022. D'où, le président en exercice de l'Union africaine a dit : « Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité » (Source : presse sénégalaise)

Benin : 77e Ag de l'Onu- Thomas Yayi Boni à New york

La Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) tiendra une session extraordinaire délocalisée le jeudi 22 septembre 2022 à New York en marge des travaux de la 77ème Assemblée générale des Nations Unies ouverts le mardi 20 septembre. L'ex- chef de l'Etat du Bénin participe à la session extraordinaire délocalisée de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) qui se tiendra le jeudi 22 septembre à 17 heures, à New York. Médiateur de la Cédéao pour la Guinée, Boni Yayi participera à ce sommet initié par le président en exercice de la Cédéao. (Source : acotonou.com)

Mali : Invitation de Bamako à Soro aux 62ans du Mali- L'Ex- Pan se fait représenter

Dans un communiqué diffusé sur sa page officielle Facebook, l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Kigbafori Soro dit avoir "pris connaissance d'une invitation à la célébration du 62e anniversaire" de l'accession du Mali à la souveraineté internationale. Si le président Guillaume Soro « ne pourra pas honorer personnellement » l'invitation. Mais il enverra cependant une délégation pour le représenter. (Source : Fratmat.info)

Côte d'Ivoire : Numérique- La nouvelle Dg du Groupe Orange chez Patrick Achi

La nouvelle Directrice générale du Groupe Orange, Christel Heydemann, s'est réjouie le 20 septembre 2022, à Abidjan, de la qualité du partenariat avec la Côte d'Ivoire et des enjeux de développement du numérique que le groupe pourrait entreprendre dans le pays. C'était au terme d'une audience que lui a accordée le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Situation sécuritaire- Un rapport remis aux autorités

Le Directeur de Cabinet, Bertrand TOÉ, représentant le Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, a reçu, le mardi 20 septembre 2022, à Ouagadougou, les rapports qualitatifs et quantitatifs de l'enquête de satisfaction des prestations du ministère en charge de la Sécurité. Cette étude, menée dans cinq régions cibles que sont la Boucle du Mouhoun, le Centre-Nord, l'Est, le Centre et le Sahel, veut montrer le niveau de satisfaction des prestations des services de sécurité intérieure et les attentes des populations vis-à-vis des Fds. Elle a été remise par le Représentant-Pays de Interpeace, Cheick Fayçal Traoré. (Source : Burkina24)

Guinée : Diplomatie régionale- Le chef de la junte à Bamako ?

La rumeur qui courrait depuis le mardi après-midi semble se confirmer. Sauf changement de dernière minute, le colonel Mamadi Doumbouya sera ce mercredi 21 septembre 2022 à Bamako. A Conakry, aucune communication officielle n'a cependant été effectuée sur ce déplacement du chef de la junte guinéenne dans la capitale malienne. Aucun communiqué, ni autre annonce n'a été faite par les autorités de Conakry sur les ondes des médias d'Etat. Toutefois, de sources dignes de foi, Africaguinee.com a appris dans la soirée du mardi qu'une note verbale, annonçant l'arrivée du colonel-président, a été transmise à l'ambassade de Guinée à Bamako.

Niger : Migrations irrégulières- 600 migrants subsahariens refoulés d'Algérie

Plus de 600 migrants, originaires d'une dizaine de pays subsahariens, sont arrivés dans le nord du Niger après avoir été refoulés d'Algérie, ont appris à l'Afp les autorités de Niamey. L'information a été confirmée par l'Organisation mondiale des migrations, qui n'a cependant pas donné de chiffres. C'est la deuxième fois ce mois-ci qu'un tel afflux de migrants africains sont refoulés d'Algérie.

Cameroun : Aide humanitaire- Plus de 3 ,9 milliards de Fcfa de l'Onu à Yaoundé

L'organisme international tend encore une fois la main au Cameroun. Dans cette enveloppe, 6 millions de dollars, soit un peu plus de 3,9 milliards de Fcfa, sont destinés au Cameroun dans une enveloppe très consistante. Selon Actucameroun.com qui rapporte l'information, l'Organisation des nations unies (Onu) a décidé d'octroyer 100 millions de dollars, soit environ 65,5 milliards de Fcfa, du Fonds central d'intervention d'urgence (Cerf) pour soutenir des opérations humanitaires sous-financées dans 11 pays d'Afrique, des Amériques, d'Asie et du Moyen-Orient.

Gabon: Affaire Guy Nzouba-Ndama- La société civile demande des explications

Des organisations de la société civile œuvrant pour la promotion de la démocratie et les droits de l'homme ont demandé mardi des explications aux autorités congolaises sur l'affaire Guy Nzouba-Ndama. Cet opposant gabonais a été arrêté le samedi dernier à la frontière congolo-gabonaise avec des valises contenant plus de 2 millions d'euros, plus d'un milliard de F Cfa en liquide. (Source : alibreville.com)