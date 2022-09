Cote d'Ivoire: Cissé Bacongo - " D'ores et déjà, nous nous mettons en ordre de marche pour affronter les prochaines échéances électorales "

Excellence Monsieur le Président de République, Président du Parti,

Distingués membres du Conseil Politique du RHDP, en vos rangs, grades et qualités,

Le Conseil Politique de ce jour, 12 septembre 2022, est le premier évènement politique auquel je participe en qualité de Secrétaire Exécutif de notre Parti, le RHDP. L'occasion est donc belle, pour moi, pendant que je suis au pupitre, de vous témoigner, Monsieur le Président, mon infinie gratitude pour la confiance que vous me renouvelez ainsi, une fois encore, après tant et tant d'autres fois.

En me nommant à ce poste central et stratégique, parmi la pléthore de compétences, d'expériences et de talents que vous avez autour de vous, dans le RHDP, je mesure l'immense honneur que vous me faites et la responsabilité que j'aurai à assurer.

En effet, sous votre impulsion, dans le droit fil de l'héritage humaniste du Père de la Nation, Félix Houphouët-Boigny, le RHDP incarne une manière nouvelle de faire de la politique. Je voudrais citer ici les paroles fortes que vous prononciez, le 16 avril 2018, lors de l'Assemblée Générale Constitutive de notre Parti, le RHDP : "C'est un acte important, cohérent avec la volonté́ que nous avons manifestée ensemble, depuis 13 ans maintenant, le 18 mai 2005, à la Salle Elysée de l'Hôtel Monceau à Paris, un acte cohérent avec le parcours de notre alliance.

Cet acte consacre tout ce que nous avons accompli ensemble ; il est un engagement réciproque à faire perdurer notre ambition de paix et de développement pour notre Nation, parce que nous voulons une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire où règnent l'amour et le respect entre citoyens. Une Côte d'Ivoire solidaire qui respecte sa diversité́ et en fait une force, car cette diversité́ est une richesse. Une Côte d'Ivoire dans laquelle il n'y a plus de places pour ceux qui veulent diviser par l'ethnie, par la région ou la religion. Une Côte d'Ivoire résolument au travail et qui croit en son avenir rayonnant". Fin de citation.

Excellence Monsieur le Président du Parti,

Ces paroles constituent le socle de nos convictions, de nos ferveurs, de nos incandescences, de notre engagement. Ce que nous portons à travers le RHDP, c'est l'HOUPHOUETISME, que vous avez savamment et dignement traduit par votre vision et les actions qui la déclinent. Vous me permettrez de qualifier ce dérivé de l'HOUPHOUËTISME du néologisme de "OUATTARISME", que je définis comme une philosophie politique humaniste fondée sur une triple ambition :

1) La performance économique et sociale ;

2) La stabilité politique ;

3) L'unité nationale et la paix.

Excellence Monsieur le Président du Parti ;

La réorganisation du RHDP que vous avez voulue et supervisée et que j'aurai l'honneur de conduire par un large rassemblement et une grande adhésion de nos militantes et militants, doit nous permettre de consolider la mise en œuvre de cette philosophie politique.

Depuis la signature le 18 mai 2005 de l'Accord-cadre de l'Alliance du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) jusqu'à la formation du parti politique unifié, le RHDP, beaucoup de chemin a été parcouru.

A cet égard, est-il besoin de rappeler que depuis l'année 2010, sous votre conduite et votre leadership éclairés, nous avons gagné toutes les élections qui ont été organisées dans notre pays. Oui, le RHDP, parti d'envergure nationale, a remporté toutes les élections, jusqu'aux législatives et sénatoriales partielles du 03 septembre 2022 où nous avons gagné 02 sièges de députés sur 03 et un siège de sénateur.

Ces victoires, nous les devons à l'engagement à toute épreuve de celles et ceux qui vous ont toujours accompagné. Nous les devons aussi au courage, à la lucidité et à la mobilisation de toutes celles et tous ceux qui vous ont rejoint depuis 2018.

Nous les devons également à la maturité politique du peuple ivoirien qui préfère désormais le développement et la stabilité à l'aventure et aux cris d'orfraie. A cet égard, je voudrais saluer, ici, tout particulièrement, les cadres, les militantes et militants et les populations de Bodokro, une circonscription présumée défavorable ou hostile, qui nous donnent une belle leçon que nous allons théoriser et implémenter sur le terrain.

Nous devons enfin ces victoires à tous nos militantes et militants, des plus anonymes aux plus illustres, qui ont su préserver l'unité et le dynamisme de notre famille politique.

Excellence Monsieur le Président du Parti ;

Permettez-moi à ce stade de mon propos, de saluer la mémoire de toutes nos militantes et de tous nos militants rappelés à Dieu.

Je voudrais, en particulier, rendre hommage à nos regrettés frères, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, premier Président du Directoire, le Premier Ministre Hamed Bakayoko et le Président Amadou Soumahoro, tous arrachés trop tôt à notre affection.

En ce jour, nous devons avoir une pensée forte et pieuse pour le repos de leur âme auprès du Tout-Puissant. Leur combat et leur engagement continuent encore de guider nos pas.

Excellence Monsieur le Président du RHDP,

Je voudrais vous assurer de mon engagement et de ma détermination à exécuter ma feuille de route et les tâches qui me seront confiées. Ma première mission sera de consolider l'esprit de rassemblement qui définit au plus haut point votre philosophie politique, comme je l'ai rappelé plus haut.

Excellence Monsieur le Président du parti,

Sous votre autorité, la Côte d'Ivoire a entamé et poursuit depuis 2011, un processus patient et décisif de reconstruction nationale. Aux années de désespoir de la décennie 2000-2010, a succédé une décennie d'espérance avec les très grands progrès qui ont été accomplis.

Beaucoup reste à faire, Monsieur le Président, nous en avons conscience ; toutefois nous pouvons être fiers des performances économique et sociale accomplies sous vos mandats successifs et de la stabilité politique retrouvée par notre pays.

Ces performances économique et sociale et cette stabilité politique, devenues des réalités palpables, font que la Côte d'Ivoire est redevenue la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest et un pays leader dans une Afrique qui évolue et se transforme.

Nous pouvons être fiers, chères militantes et chers militants du RHDP, des très grands progrès qui ont été accomplis au cours des onze dernières années.

Excellence Monsieur le Président,

Vous êtes un bâtisseur, un homme de vision, porté vers l'excellence.

Face à ce contexte et devant le leadership incontestable dont vous faites preuve, mon rôle en qualité de Secrétaire Exécutif, que dis-je, notre rôle en notre qualité de membre du Secrétariat Exécutif et du Secrétariat National, est de traduire avec engagement et détermination, vos orientations et votre vision sur le terrain.

Je sais que vous n'attendez pas, Monsieur le Président, que nous soyons de simples exécutants. Nous serons, cadres, militantes et les militants, une force de propositions qui se nourrit de l'expérience du terrain acquise par un militantisme de proximité dans un environnement socio-politique que vous avez su apaiser.

Avec votre permission, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes celles, à tous ceux qui, à vos côtés, participent à la réalisation de ces performances économiques et sociales pour la Côte d'Ivoire et à l'obtention de tous les bons résultats électoraux qui permettent au RHDP de diriger la Côte d'Ivoire dans la paix et la stabilité, avec la majorité à l'Assemblée Nationale, au Sénat, ainsi qu'au niveau des collectivités locales.

Monsieur le Président, je voudrais saluer tout particulièrement toutes ces personnalités qui agissent au quotidien dans la mise en œuvre efficace et efficiente de votre vision. Je veux saluer SEM le Vice-Président Tiemoko Meyliet Koné, le Premier Ministre Patrick Achi, le Président du Directoire, Ministre d'État, Gilbert Kafana Koné, et mon prédécesseur, le Président de l'Assemblée Nationale, Adama Bictogo, à qui je rends un hommage appuyé pour les actions accomplies dans sa mission de Directeur Exécutif puis Secrétaire Exécutif du RHDP.

Je veux saluer aussi les membres de l'ancienne Direction Exécutive, de l'actuel Secrétariat Exécutif, ainsi que les Secrétaires Nationaux, sans oublier la base et toutes les autres instances du parti. Je ne saurais terminer ce chapitre de reconnaissance sans dire un merci spécial à une icône, celle que je qualifierais, volontiers de dignité faite chair, qui donne tout son sens à l'engagement, qui n'a jamais ménagé ni son temps ni son énergie pour nous encadrer, qui a bravé tout, qui a tout entendu et tout vu en raison de son engagement, qui a toujours été pour nous une source d'inspiration et d'encouragement, dans les moments de doute et en temps de vents contraires. Vous l'avez deviné, je veux parler du Pr Henriette Dagri-Diabaté. Merci chère Tantie pour tes leçons de courage et d'engagement. A travers toi, je voudrais dire Merci également à tous les pionniers et à tous les devanciers !

Excellence Monsieur le Président,

Aujourd'hui, il s'agit de poursuivre aussi bien dans l'union et la discipline, le travail de renforcement de notre parti, dans le cadre de la restructuration et de la redynamisation en cours sous votre leadership éclairé.

Nous ne pouvons pas parvenir à la consolidation des acquis sans la connaissance des textes qui régissent notre Parti, sans le respect de la hiérarchie, et des mots d'ordre du parti, sans humilité, sans être à jour de nos cotisations, sans proximité et sans le sens du partage avec les militants et la base.

En effet, nous devons être des cadres et des responsables exemplaires et proches de nos bases, des militants exemplaires à jour et en phase avec les exigences d'animation au quotidien du parti pour entretenir la flamme, même en dehors des périodes électorales !

C'est cet état d'esprit qui permet en effet de préparer les échéances électorales. La victoire est une œuvre de longue haleine, le fruit d'une mobilisation au jour le jour, qui ne faiblit pas.

Excellence Monsieur le Président,

Ce sont là les axes sur lesquels nous comptons mettre l'accent, avec l'ensemble de la Direction, pour exécuter la feuille de route que vous avez bien voulu nous assigner.

Je voudrais vous renouveler une fois encore ma profonde gratitude, tout en vous assurant de ma détermination à relever le défi, pour mériter la confiance et l'honneur que vous me faites à travers ma nomination au poste de Secrétaire Exécutif du RHDP.

Je veux aussi et surtout vous dire au nom des militantes et des militants, notre profonde gratitude pour votre présence effective à la cérémonie d'investiture de ce jour. Elle participe de votre volonté de proximité avec la base et de rencontre directe avec les militantes et les militants.

Elle constitue également un encouragement à faire davantage d'efforts pour répondre aux attentes des populations, en particulier les Jeunes et les Femmes. Soyez rassurés Excellence Monsieur le Président, que cet objectif sera atteint. D'ores et déjà, nous nous mettons en ordre de marche pour affronter les prochaines échéances électorales, car seule la victoire du RHDP permettra de conserver et de consolider les résultats de votre action à la tête du pays. Oui, indiquez-nous le chemin et nous agirons dans l'intérêt de notre parti le RHDP, dans l'intérêt des populations ivoiriennes, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire.

Nous vous suivrons, car ce que vous nous proposez, c'est de faire revivre le rêve du Père de la Nation : bâtir la grande nation ivoirienne, unie et prospère, avec une société réconciliée avec elle-même et des Ivoiriens réconciliés entre eux, qui ont foi en l'avenir. Face aux menaces qui se profilent, la montée du terrorisme, le dérèglement climatique, l'insécurité alimentaire, nous prenons solennellement l'engagement de suivre la voie que vous avez tracée, en vue d'installer le pays sur la trajectoire de l'émergence, avec courage et détermination. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Président, sur notre engagement, notre fidélité et notre loyauté.

Vive le RHDP

Vive la Côte d'Ivoire

Je Vous Remercie !