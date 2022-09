Sénégal: Environnement et droits humains - Les acteurs à l'école des instruments internationaux et régionaux

Une session de formation sur les questions environnementales et les droits de l'homme se tient du 19 au 30 septembre dans la capitale sénégalaise. Les participants vont se familiariser avec les instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme.

Dakar abrite, depuis lundi, la 13e session annuelle de formation en environnement et droits l'homme. La rencontre se déroule du 19 au 30 septembre. L'objectif de cet atelier de 10 jours est de familiariser les acteurs de l'environnement aux instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme en tenant compte des risques climatiques, mais aussi de la préservation de l'environnement.

Lors de l'ouverture des travaux, Sonke Siemon, ambassadeur de la République d'Allemagne au Sénégal, a indiqué que les changements climatiques exigent des efforts considérables des gouvernants africains. Il a, cependant, reconnu que les pays de l'hémisphère nord sont responsables de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre. " L'impact des changements climatiques sur les droits de l'homme est considérable. Même s'il s'agit d'un phénomène global, ils touchent davantage les pays en développement ", a ajouté M. Siemon.

Il est, par ailleurs, revenu sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Le document proclamait " le droit de tous les peuples à un environnement sain et global, propice à leur développement ".

Sébastien Touze, le Directeur de la Fondation René Cassin, a rappelé que les objectifs de développement durable identifiés par l'Onu sont une preuve manifeste du caractère vain d'une démarche de chiffrage et de statistiques lorsqu'on parle de protection des droits et des libertés.

Cette session de Dakar va, en outre, mettre à la disposition du public francophone, issu de la famille judiciaire, des organisations des droits de l'homme, des forces de l'ordre et des officiels gouvernementaux, un enseignement d'excellence pour les renforcer dans une compréhension commune et une meilleure jouissance des droits par tous. L'opportunité de cette mise à niveau trouve son importance dans le fait que les questions environnementales et le développement durable sont, de plus en plus, au cœur des enjeux de développement social, économique et culturel.