Afrique: ONU - Macky Sall appelle le Conseil à "mieux mieux s'engager dans la lutte contre le terrorisme en Afrique"

Dans son discours prononcé mardi à New-York, à l'occasion de l'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations-Unies, le Chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, Président en exercice de l'Union africaine (Ua) a invité le Conseil de sécurité de l'Onu à mieux s'engager dans la lutte contre le terrorisme en Afrique.

" Le terrorisme, qui gagne du terrain sur le continent, n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil ", a-t-il notamment rappelé, soulignant, dans la foulée, que le Conseil de sécurité est garant du mécanisme de sécurité collective, en vertu de la Charte de l'Organisation.

" Invitons-nous le Conseil à mieux mieux s'engager avec nous dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec des mandats plus adaptés et des moyens plus conséquents ", a déclaré Macky Sall. A l'en croire, le monde est devenu plus dangereux et plus incertain depuis la dernière session des Nations Unies.

Le président sénégalais a, à cet effet, rappelé " l'emprise combinée du réchauffement climatique, des périls sécuritaires et sanitaire et de la guerre en Ukraine ".