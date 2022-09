Sénégal: [Opinion] Un Gouvernement de combattants pour répondre à la demande sociale (Par Rokhaya Diallo)

Ce samedi 17 Septembre 2022, le Président de la République du Sénégal a nommé un premier Ministre et mis en place son gouvernement formé de 38 ministres. Parmi ceux-ci on a huit (8) jeunes et huit (8) femmes.

Force est de reconnaitre qu'il s'agit là d'un acte républicain de haute portée, qui suscite par ailleurs un réel espoir :

espoir chez les jeunes qui pensaient qu'ils faisaient juste leurs études mais peinaient à accéder à un certain niveau de réalisation;

espoir chez les mêmes jeunes qui au-delà de compétences avérées et mérites reconnus, sont réduits au chômage, alors qu'ils représentent pratiquement plus de la moitié de la population.

Il appartient en conséquence aux huit jeunes ministres véritables représentants de toute la jeunesse sénégalaise, d'être avant tout des modèles, de manière à inciter leurs pairs à croire en eux, et à être persuadés qu'ils peuvent aussi accéder aux instances de décision, mais aussi saisir les opportunités pour réussir dans leurs études au sein d'établissements de formation professionnelle et qu'ils sachent enfin qu'ils peuvent trouver du travail là où ils se trouvent.

Un Gouvernement avec huit (8) femmes à des postes aussi stratégiques que les Affaires étrangères, l'Économie, Plan et Coopération internationale, la Formation Professionnelle, l'Apprentissage et l'Insertion mais aussi la Femme, la Famille et la Protection des Enfants. Il faut y ajouter la Santé et l'Action sociale, mais également le Pétrole et les Énergies, la Microfinance, l'économie sociale et solidaire.

En voyant ça, j'ai envie de dire que désormais l'émergence ou le développement de notre pays repose en grande partie entre les mains des femmes. Le Président vous a confié l'essentiel du socle du développement du Sénégal. Vous êtes des femmes de valeur, disposant des aptitudes et des compétences requises pour réussir, bien qu'étant des épouses et des mères sur lesquelles nous, Sénégalais, fondons beaucoup d'espoir.

Aux autres ministres, à travers vos compétences et expériences nous disons aussi que l'espoir est permis.

Le chef d'orchestre après avoir mis en place ses instruments, ses hommes et femmes qui doivent jouer avec lui, a fait son devoir, à charge pour vous de jouer votre partition, de le faire bien, en évitant les fausses notes. Bien entendu, le peuple compte sur vous car la demande sociale reste très forte.

En définitive, la finalité d'une politique publique devrait viser le bien-être de la population, n'est-ce pas?

Pleins succès à toutes et à tous et que DIEU continue de bénir notre cher pays, le Sénégal.