Sénégal: Les prix des produits importés ont augmenté de 0, 6 % en juillet (ansd)

(APS) - A l'importation, les prix des produits ont augmenté de 0, 6 % en juillet comparés au mois précédent, a annoncé l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.

Cette hausse résulte principalement de l'augmentation de 0, 4 % des prix des " métaux communs et ouvrages, de 0, 2 % de ceux des machines et appareils, de 0, 1 % des coûts des produits minéraux et de 0, 1 % des produits des industries chimiques ", indique notamment l'ANSD.

Dans une note consacrée à l'évolution de l'indice mensuel des prix du commerce extérieur, la structure souligne cependant que cette hausse avait été atténuée par le repli des prix des produits du règne végétal (-0, 6 %).

Le rapport consulté à l'APS indique que les prix des produits importés avaient progressé de 21, 1 % comparés à leurs niveaux de juillet 2021.

Sur les sept premiers mois de 2022, les produits achetés de l'extérieur se sont renchéris de 19,7%, comparativement à ceux de la même période de 2021, fait noter l'ANSD.

Elle signale que les prix des produits sous-jacents à l'importation s'étaient repliés de 0,2%, comparativement au mois précédent, au moment où ceux des produits volatils s'étaient accrus de 4,5%.

En glissement annuel, ils ont respectivement augmenté de 23,5% et 11,2%. Sur les sept premiers mois de 2022, les prix moyens des produits sous-jacents et ceux des produits volatils ont connu des progressions respectivement de 21,7% et de 12 %, a-t-on appris par la même source.