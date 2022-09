Afrique: Relation Chine-Afrique - Le caminaf réunit 300 jeunes autour d'un panel

La Conférence Épiscopale Régionale de l'Afrique de l'Ouest (CERAO) sise à Cocody Aghien, a accueilli le panel du Club des Amis de l'Intégration Africaine (CAMINAF) qui s'articulait autour du thème : " Coopération Chine-Afrique : Acquis et conditions d'un partenariat plus profitable à l'Afrique." , le dimanche 11 septembre 2022, devant près de 300 participants.

Dans l'élan de mettre en lumière le point culminant de la coopération Chine-Afrique et de faire comprendre davantage la Vision et les Concepts de la Chine en matières de coopération avec les pays africains, le Club des Amis de l'Intégration Africaine (CAMINAF) a selon son président Sanoko Anzoumana, décidé de réunir des Leaders de jeunesse, ainsi que, des cadres de l'administration et du secteur privé à un panel qui traitait des opportunités sino-africaines.

Intervenant sur le troisième sous-thème : Les conditions d'un partenariat Chine-Afrique plus profitable à l'Afrique, M FOFANA a indiqué que la Chine tire sa puissance économique de son histoire, de sa culture, de sa population, de sa superficie, de son modèle économique, de sa politique d'ouverture et de sa stratégie de relation diplomatique. Il a, ensuite, rappelé que la Chine et l'Afrique s'entendent sincèrement, partagent bonheur et malheur depuis 60 ans. Ce qui, selon lui, a créé des liens de Solidarité et Sincérité entre elles.

Lors de son analyse, il a insisté sur la création du nouvel ordre mondial ou la Chine sera la nouvelle puissance hégémonique. D'où le sens du bon partenariat Sino-Afrique. En sus, il est revenu sur les opportunités que la jeunesse ivoirienne doit saisir pour profiter de cette coopération. Le représentant de l'honorable Dah n'a pas manqué d'appeler les jeunes participants à saisir davantage ces opportunités offertes par la Chine en termes de formation et d'assistance technique dans les domaines agricoles, technologiques.

Ce panel a enregistré la présence d'un invité spécial venu du Burkina Faso, en la personne de Siaka Coulibaly, homme de médias, Leader d'opinion et spécialiste des relations internationales, notamment, sur la Chine. Il a entretenu l'auditoire sur le thème central ": La Chine et les enjeux géopolitique actuels ". Au plan économique, M Siaka a fait remarquer qu'en 2050, la Chine et l'Afrique auront chacun 5 milliards d'habitants et que la Chine qui est l'usine du monde vise dans ses démarches actuelles à capter ce marché pour se passer des autres marchés.