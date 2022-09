Angola: Le délégué du MININT à Namibe appelle à la discipline

Moçâmedes — Le délégué du Ministère de l'Intérieur à Namibe, le commissaire Alberto Sebastião Mendes, a lancé ce mardi un appel, à Moçâmedes, aux agents de la police locale pour plus de rigueur, de professionnalisme et de discipline dans leurs missions.

S'exprimant lors de la cérémonie de la remise de brevets de 75 agents des différents corps dudit Ministère, il a souligné que la cohésion, l'unité, le professionnalisme et la discipline devraient être maintenus au sein du personnel, afin que la population considère le travail de la Police nationale avec plus de confiance et de sécurité.

Pour que cela se produise, le commandant provincial de la police a déclaré qu'il serait nécessaire de changer la mentalité de nombreux officiers, à travers un comportement ou une conduite digne de la Police, afin que la société la considère comme un "miroir".

"Je veux du travail, de la discipline et de l'unité, parce que notre mission est de respecter la Constitution et non de négocier la sécurité. Nous allons changer nos mentalités, à commencer par le travail d'équipe, où l'esprit d'équipe doit faire de la famille du ministère de l'Intérieur un exemple pour tous", a-t-il ajouté.