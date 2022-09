Angola: Le gouvernement réaffirme son soutien à l'investissement touristique

Luanda — Le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du Ministère de la Culture et du Tourisme, continuera à soutenir les projets d'investissement d'initiative privée pour la récupération, l'expansion du réseau hôtelier et la reconstruction des infrastructures pour soutenir les activités touristiques du pays.

C'est ce qu'a garanti ce mardi, à Luanda, le directeur général de l'Institut pour la promotion du tourisme (Infotur), Afonso Vita, lors de l'ouverture du programme des commémorations de la Journée mondiale du tourisme prévue le 27 septembre.

Il a déclaré que l'intention du Ministère de la Culture et du Tourisme était de rendre le pays en une destination touristique désirable, capable de contribuer à la réalisation de la vision stratégique de diversification de l'économie.

Selon le responsable, le secteur privé a un rôle déterminant, c'est pourquoi la coopération public-privé apparaît comme une stratégie incontournable, à travers le partage régulier d'informations pertinentes et la concertation des stratégies.

D'autre part, il a expliqué qu'il était nécessaire de repenser la relation entre le tourisme et les personnes, la nature, le climat et l'économie, en assurant une répartition équitable des bénéfices du tourisme, et en faisant avancer la transition vers une économie touristique résiliente.

Le tourisme, a-t-il poursuivi, peut jouer un rôle important dans la préservation des cultures et la protection de la biodiversité et des écosystèmes, en le structurant autour des ressources naturelles, du paysage, du soleil, de la plage, du patrimoine culturel, en augmentant le tourisme d'affaires, sans négliger les autres segments.

Afonso Vita a, par ailleurs, déclaré qu'il était nécessaire de mettre en œuvre l'action stratégique définie pour les cinq prochaines années, concernant le désir de rendre l'Angola plus ouvert et attractif pour le tourisme national et international, faisant du pays une nation accessible aux excursions, en tant que secteur qui contribue pour une reprise progressive des effets de la crise économique et financière.

Le programme de la Journée mondiale du tourisme, qui se prolongera jusqu'au 30 du mois en cours, réserve, entre autres, des visites au bureau d'information touristique de l'aéroport international "4 de Fevereiro" et au "Miradouro da Lua", ainsi qu'au lancement du site Internet INFOTUR.