Congo-Kinshasa: Bilan mitigé de la démocratie congolaise dressé par la BCNUDH qui appelle à des élections réellement inclusives pour l'intérêt général et non familial.

Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, selon Abraham Lincoln, la démocratie congolaise a connu des avancées considérables, mais elle a connu aussi des reculs qui nécessitent des actions permanentes pour ne pas annihiler des progrès engrangés depuis l'organisation des élections.

Celles-ci, bien qu'elles soient une des caractéristiques de la démocratie, elles ne doivent pas se confondre avec une démocratie de famille qui favorise les seuls membres d'un groupe biologique au détriment de l'intérêt général. Ce n'est plus une démocratie au vrai sens du terme, d'après Abdoul Aziz Thioye, directeur du Bureau Conjoint des Nations-Unies aux Droits de l'homme en Rdc, BCNUDH, quoi que l'on sème une élection çà et là. Encore faut-il que cette élection soit réellement libre, transparente et réponde aux aspirations du peuple pour son bien.

C'est parmi les principes constitutifs d'une démocratie célébrée le 15 septembre de chaque année dans le monde. Selon le Directeur du BCNUDH, ces caractéristiques évoquées fondent la raison de la déclaration universelle proclamant la journée internationale qui est aujourd'hui à sa 15ème année et célébrée sous le thème : "Planifier une action et renforcer la démocratie".

Est-ce que la démocratie congolaise réponde correctement à ces principes ? Qu'est-ce qui caractérise notre démocratie ? Quel bilan peut-on en établir au terme des 3 élections organisées ? Et quelles sont les actions que mène le BCNUDH en Rdc pour sa promotion ? D'où, "quid de la démocratie en Rdc ?" est au menu de ce magazine de promotion des droits et devoirs. Droits et Citoyenneté est une production de JEEF NGOY MULONDA.

Bonne écoute.

/sites/default/files/2022-09/200922-droitscit-quiddemocratieenrdcweb.mp3