Afrique Centrale: Nord-Kivu - l'UNICEF prend en charge 1 800 enfants touchés par la malnutrition sévère à Walikale et Itebero

Plus de mille huit cents enfants de moins de cinq ans, touchés par la malnutrition sévère et aiguë, ont été pris en charge au premier semestre 2022 dans les zones des santés de Walikale et Itebero, dans la province du Nord-Kivu.

Le chargé du Projet de résilience PAM-FAO-UNICEF, volet Nutrition, à l'UNICEF/Goma, Georges Mukamba, précise que dix-huit structures de santé ont été appuyées à Walikale et deux autres à Itebero :

"L'objectif de la nutrition dans ce projet s'inscrit dans la prévention de la malnutrition à travers la promotion des pratiques familiales essentielles, l'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ainsi que la promotion de la croissance. Souvent on se bute aux problèmes: il arrive parfois où les approvisionnements tardent parce que on a des problèmes des routes. Mais on a aussi certains coins où on a des problèmes d'insécurité, donc l'accès n'est facile".

Pour lutter contre un taux élevé de malnutrition chronique et sévère qui ont été enregistrés dans plusieurs zones de santé dans la province, les agences des Nations unies, à savoir: UNICEF, PAM et FAO, mettent en œuvre un vaste programme de résilience afin de permettre à ces communautés de sortir de cette situation. C'est une des conséquences de la pauvreté et des conflits armés.

Dans ce programme conjoint, l'UNICEF s'occupe du volet nutrition qu'elle met en œuvre en collaboration avec ses partenaires locaux. Ce projet, qui est effectif depuis 2021 dans les territoires de Walikale et Itebero, vient de commencer à Nyiragongo et Rwanguba.

Ce projet de nutrition est axé sur la prise en charge des malades, notamment les enfants âgés de 0 à 5 ans qui sont les plus touchés. Il met un accent sur la sensibilisation et la formation des membres des communautés, notamment les femmes, afin de leurs apprendre à prévenir la malnutrition dans leurs communautés.

Le programme national de nutrition (PRONANUT) et la Caritas sont les principaux partenaires de l'UNICEF dans ce projet.