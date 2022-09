Congo-Kinshasa: RDC - Le professeur Boniface Kabisa pense qu'il est injuste de détenir certains délinquants en prison pour avoir transgressé la loi et d'autres les assigner à résidence surveillée compte tenu de leur rang politique.

La résidence surveillée est injustement appliquée en Rdc, d'après le professeur Boniface Kabisa. Ce criminologue et criminaliste analyse froidement la notion de la résidence surveillée et en propose des solutions pour éviter un traitement déséquilibré, alors que tous ceux qui enfreignent à la loi doivent subir le même traitement sans distinction. S'il faut aller en prison puisque on a transgressé la loi, cela doit l'être pour tout le monde, de l'avis de ce criminaliste. Mais pour le magistrat honoraire Nicolas Kedi Shimba, tout est à laisser à l'appréciation du ministère public. Voilà qui fonde l'intérêt de cette thématique pédagogique : "La notion de la résidence surveillée en droit congolais". Une certaine catégorie des gens se trouve souvent assignée à résidence surveillée, tandis que d'autres personnes sont carrément détenues en prison. Pourquoi cette catégorisation ? A quoi revêt la résidence surveillée conformément à la loi ? Le magazine de promotion de vos droits et devoirs s'intéresse aujourd'hui à cette problématique en vue de déceler les contours de la notion de résidence surveillée, sa raison d'être, sa procédure et ses conditions. Droits et Citoyenneté est une production de Jeef Ngoy Mulonda.

