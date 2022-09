Congo-Kinshasa: Matadi - le gouvernement provincial fixe la course en taxi à 600 francs congolais (0.30 USD)

Le prix de la course en taxi à Matadi est passé de 500 à 600 francs congolais (0.30 USD). Ce nouveau tarif a été approuvé lundi 19 septembre par le gouvernement de la province du Kongo-Central, à l'issue d'une réunion de crise. Celle-ci a mis autour d'une même table les ministres provinciaux des transports et du plan, et les associations qui exercent dans le secteur des transports, dont l'ACCO.

Les conducteurs de taxis et taxis-motos avaient décrété une grève de deux jours pour majorer le prix de la course à 1 000 francs (0.50 USD), à la suite de l'ajout de 290 francs sur le prix d'un litre de l'essence, et ou de transporter cinq passagers au lieu de quatre comme il est de coutume à Matadi.

Selon le directeur de cabinet du ministre des Transports, Venant Wabelo, ces conducteurs doivent se conformer à ce nouveau tarif, sous peine des sanctions.

D'après les témoins, certains conducteurs de taxis et taxis motos freints à cette décision. Les clients, qui rejoignent tôt leurs lieux de service ainsi que les élèves de l'avant-midi, ont affirmé avoir rencontré des difficultés pour trouver un taxi.

Et, ont-ils poursuivi, peu de taxis et taxis motos qui circulent, exigent aux passagers de payer 1000 francs (0.50 USD) avant même qu'ils prennent place à bord.