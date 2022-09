Burkina Faso: Semaine nationale de la culture - Les comités d'organisation de la 20e édition installés

La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Valerie Kaboré, a installé le mardi 20 septembre 2022, à Bobo-Dioulasso, les comités national et régional d'organisation de la 20e édition de la Semaine nationale de la Culture (SNC). Cette 20e édition est prévue se tenir du 26 novembre au 3 décembre 2022.

La Semaine nationale de la Culture (SNC), plusieurs fois reportée à cause de la maladie à coronavirus est reprogrammée cette année pour se tenir du 26 novembre au 3 décembre 2022 à Bobo-Dioulasso. Les comités national et régional d'organisation de cette 20e édition de la SNC ont été installés, le 20 septembre 2022, à Sya. Le comité national comprend 35 membres, 7 commissions et des cellules de coordination tandis que le comité régional compte 65 membres, 11 commissions et également des cellules régionales de coordination. La locomotive est ainsi confiée à la région des Hauts-Bassins afin de donner plus d'efficience à l'organisation.

Les premiers responsables en charge de la communication , de la culture et du tourisme et les acteurs culturels des Hauts-Bassins ont assisté à l'installation des comités.

Les différents comités sont composés de structures qui seront appelées à designer leurs représentants. Ainsi, la présidence du comité national d'organisation échoit au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Valérie Kaboré, tandis que celle du comité régional revient au gouverneur de la région des Hauts-Bassins, le Colonel Moussa Diallo. En installant les deux comités, la ministre Valerie Kaboré a souligné que le gouvernement de la Transition a autorisé l'organisation de la présente édition, malgré le contexte sécuritaire, parce qu'il est convaincu que la culture et nos valeurs culturelles sont d'un apport important pour consolider la paix, la cohésion sociale, l'unité nationale pour un développement économique et social du Burkina Faso.

Elle a encouragé les membres des comités et sollicité l'accompagnement des autorités coutumières, traditionnelles et religieuses sans oublier l'engagement de l'ensemble des forces vives de la région des Hauts-Bassins et l'adhésion de la population pour faire de cette édition un succès. La secrétaire générale de la région des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, représentante du gouverneur des Hauts-Bassins, a témoigné sa gratitude au gouvernement pour la reprogrammation de la SNC et a promis d'apporter sa pierre à la réussite de la SNC Bobo 2022 qui compte accueillir cette année près de 2 000 festivaliers.