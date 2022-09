Afrique: Forum Européen du Cacao - Yves Brahima Koné invite les industries au respect de leurs engagements

La réunion annuelle de l'Association Européenne du Cacao (ECA), la 8ème édition du Forum Européen du Cacao débute ce mercredi 13 septembre à Rome, en Italie.

Cette rencontre qui réunira plus de 350 participants de haut niveau dont des traders, des patrons de multinationales du chocolat et des broyeurs, sera l'occasion pour le directeur général du Conseil du Café Cacao (CCC), Yves Brahima Koné, d'interpeller l'industrie du cacao sur le respect de ses engagements en faveur d'un revenu décent et rémunérateur pour les millions de petits planteurs ivoiriens et ghanéens.

" Nous sommes là pour défendre nos planteurs de cacao. Nous sommes là pour défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire et du gouvernement ivoirien. Le secteur cacao est vital pour notre économie et l'industrie du cacao doit respecter ses engagements. Il faut payer le DRD et un différentiel d'origine positif. Cette réunion est l'occasion pour nous, de nous adresser aux négociants, aux broyeurs, aux chocolatiers pour les inviter au respect des engagements qu'ils ont librement pris en soutenant depuis 2019 notre initiative avec le Ghana, de fixer un prix plancher de $2600 (1 300 000 FCFA) et un différentiel de revenu décent de $400 (200 000 FCFA) la tonne " a-t-il indiqué Yves Koné. Outre ce point crucial, le président du CCC reviendra, au cours de ce forum, sur les actions entreprises pour répondre aux préoccupations des producteurs ivoiriens et des consommateurs ainsi que pour répondre aux exigences du marché mondial.

Il s'agit, notamment, du recensement des producteurs et leurs vergers qui a abouti à l'établissement de la carte du producteur de café-cacao en vue d'une meilleure traçabilité de la production de cacao ; de l'application prochaine de la norme africaine ARS 1000 sur le cacao durable ; et du programme de plantation de 60 millions d'arbres dans le verger cacaoyer existant dans le domaine rural.

A préciser que ce Forum européen du cacao, qui prendra fin le vendredi 15 septembre, permettra aux industries européennes du cacao et du chocolat et des pays producteurs de cacao d'Afrique et des Amériques de débattre plusieurs sujets. Entre autres, la fonctionnalité de l'offre et de la demande ; les tendances en matière d'innovation dans le secteur du cacao ; la déforestation : la réglementation comme force motrice pour la traçabilité mandatée par le Gouvernement ; et la table ronde de Chocovision sur la traçabilité en tant que catalyseur clé d'une chaîne d'approvisionnement sans déforestation.