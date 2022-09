Congo-Brazzaville: Technologies de l'information et de la communication - Le Cami sollicite la certification d'un brevet informatique

Le coordonnateur du Centre d'application aux métiers de l'informatique (Cami), Arsène Vembé Moukouma, a sollicité du ministère en charge de l'Enseignement primaire et secondaire; la certification d'un brevet informatique, lors de la fin de formation du programme Brevet informatique et internet (B2I), qui a réuni quatre-vingt-seize enfants âgés de 8 à 17 ans, organisé en partenariat avec Elite Afrique France.

Le programme B2I organisé par le Cami, un centre de formation qualifiante et de reconversion professionnelle accrédité par le ministère en charge de la Formation qualifiante, vise à promouvoir et vulgariser l'informatique en milieu scolaire. La particularité pour cette année est que le programme n'a concerné que les premiers meilleurs élèves au Certificat d'études primaires et élémentaires (CEPE) blanc départemental des écoles primaires des arrondissements 1 Makélékélé et 2 Bacongo. Cependant, le coordonnateur du Cami a déploré le fait qu'ils n'ont reçu pour ces deux arrondissements que les élèves en provenance de dix écoles.

" Notre désarroi est le fait que nous n'avons reçu que dix écoles qui ont envoyé des enfants sur les quarante écoles publiques et privées auxquelles nous avons adressé des correspondances. Or, la formation était gratuite parce que nous sommes en partenariat avec Elite Afrique France et ce programme nous demande de promouvoir et de vulgariser l'informatique en milieu scolaire. Au total, quatre-vingt-seize enfants âgés de 8 à 17 ans ont suivi cette formation ", a déclaré Arsène Vembe Moukouma.

Le coordonnateur du Cami a précisé que s'ils ont mis plus l'accent sur les enfants de l'école primaire, c'est parce qu'au Congo l'apprentissage de l'informatique se fait à un âge assez avancé. Il faut arriver à l'université où être professionnel pour le faire, ce qui est déplorable, a-t-il indiqué. " Voilà pourquoi, nous voulons qu'au niveau du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, qu'on puisse mettre au point le brevet informatique et internet qui est déjà dans d'autres cieux. Je pense qu'il va aider notre pays à aller de l'avant dans le domaine du numérique ", a-t-il suggéré.

Quant aux éditions futures du B2I, le coordonnateur du Cami a fait savoir qu'ils vont élargir la fourchette. Si le programme B2I des vacances scolaires de 2022 concernait deux arrondissements, pour les prochaines éditions, le Cami verra avec la direction départementale de l'Enseignement primaire comment inscrire au programme B2I de 2023 les premiers du CEPE départemental de chaque école de Brazzaville. Afin d'occuper les enfants pendant les vacances scolaires, le Cami a mis en place deux clubs : celui d'anglais et celui d'informatique qui fonctionnent une fois dans la semaine, uniquement les samedis pour deux heures d'apprentissage du clavier, de l'internet responsable et aussi du programme B2I en miniature.

Le coordonnateur du Cami a déploré le manque de stages après la formation alors que la direction départementale de la Formation qualifiante donne des recommandations à ce sujet. Les jeunes sont repoussés au niveau des entreprises privées et même étatiques. " C'est l'ACPE qui devait promouvoir les stages au niveau des apprenants, malheureusement, aujourd'hui ils n'ont pas d'opportunités pour aller en stage. Nous avons formé déjà trois mille apprenants, mais dix ans après, nous n'avons pas encore atteint cent apprenants qui travaillent. Ils sont à peine cinquante-cinq qui gagnent leur vie, vraiment c'est déplorable ", s'est plaint le coordonnateur du Cami.

Maria Vembe, 12 ans, élève en sixième, s'est dit heureuse de suivre la formation en B2I.