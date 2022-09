Congo-Brazzaville: Sclog - Une marche sportive pour célébrer le 20e anniversaire

Plus de huit cents marcheurs ont été mobilisés sur la Corniche de Brazzaville, le 18 septembre, à l'occasion de la marche sportive organisée par la Société commune de logistique (Sclog), pour célébrer son 20e anniversaire.

La société spécialisée dans le stockage et le transport de produits pétroliers, ayant placé l'humain au cœur des priorités, a organisé une marche de 14 km ( de Mami Wata jusqu' à Matour) pour sensibiliser à l'importance de pratiquer régulièrement l'activité sportive et d'avoir une alimentation saine. " Nous nous sommes rendu compte, en faisant des visites médicales de nos collaborateurs, qu'au Congo on avait plusieurs problématiques liées au diabète, à l'hypertension artérielle et au cholestérol. On voulait profiter de cette marche pour sensibiliser les gens à l'importance de pratiquer l'activité sportive régulière et d'avoir une alimentation saine ", a expliqué Amandine Simonin, la directrice générale de la Sclog.

Pour la réalisation de cet événement, elle a bénéficié de l'appui technique de la Ligue du sport de travail de Brazzaville. En vue de favoriser la pratique sportive en milieu professionnel, sa société, a-t-elle indiqué, a mis en place des clubs de marcheurs qui s'exercent tous les mois avec le personnel d'entreprise.

La Sclog a, par ailleurs, profité de cette marche pour confirmer son implication dans les activités sociétales. Après avoir inauguré le jeudi dernier les trois nouvelles classes construites à hauteur de 20 millions de FCFA dans une école à Loutété, elle a fait un don à Bottle Fly et Ciel et terre, deux associations dont les thématiques lui tiennent vraiment à cœur: l'éducation et l'autonomie alimentaire sans oublier la Fondation Calissa-Ikama .

" Nous avons aussi des sensibilisations aux différentes thématiques pour inciter les gens à changer leur pratique de vie, pour vivre en meilleure santé plus longtemps. Nous allons soutenir une autre association, la Fondation Calissa-Ikama. Nous allons faire beaucoup avec les enfants atteints d'un cancer ", a-t-elle expliqué.

Le vingtième anniversaire symbolise, selon elle, les 20 ans de professionnalisme et du sérieux de ses équipes à vouloir apporter au plus près de chaque Congolais les produits pétroliers. " Nous assurons le stockage et le transport des produits pétroliers depuis 20 ans dans les meilleures conditions de sécurité. Nous essayons d'investir et de développer nos sites et nos dépôts pour pouvoir apporter la meilleure qualité de service à tous ", a souligné Amandine Simonin.