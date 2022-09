Afrique: Justice - Vidiye Tshimanga attendu au parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe

L'ex-conseiller en matière stratégique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, doit répondre, le 21 septembre, à la convocation de la justice dans le cadre d'une affaire de corruption dont il serait l'un des principaux acteurs.

Selon des sources, la convocation de Vidiye Tshimanga a trait à la publication des vidéos dans lesquelles il tentait de négocier des pourcentages dans une affaire avec des prétendus investisseurs dans le secteur minier. Cette publication l'avait conduit à la démission au poste de conseiller auprès du président de la République.

Il est également indiqué que dans le cadre de ce dossier, le procureur général a réquisitionné le Guichet unique ainsi que l'Agence nationale de prévention et lutte contre la corruption, pour des informations concernant notamment les associés de la société Cobamin, dans laquelle l'ex-conseiller aurait des parts. Il s'est agi de vérifier l'attribution ou non de 20% de participation à Vidiye Tshimanga dans cette société et d'identifier la personne qui serait utilisée par ce dernier comme prête-nom.

Cette perquisition devrait aussi permettre au procureur général de réunir d'autres éléments sur ces vidéos tels des preuves des faits infractionnels retenus ou à retenir à charge de leurs auteurs présumés ; ainsi que l'identification des supposés investisseurs et leurs interlocuteurs.

Il est, en effet, rappelé qu'après la diffusion de ces vidéos dans lesquelles Vidiye Tshimanga tentait de convaincre ses interlocuteurs sur son rôle et son influence auprès du chef de l'Etat ainsi que sur les affaires précédemment menées par lui avec d'autres investisseurs, et le pourcentage qu'il veut avoir dans leur deal, le conseiller du président de la République a carrément décidé de remettre le tablier. Mais, beaucoup avaient appelé la justice à fouiner dans ce dossier pour en savoir un peu plus. L'invitation du procureur général est donc une réponse à cette opinion qui avait voulu voir Vidiye Tshimanga éclairer la justice sur ces faits qui lui étaient reprochés à la diffusion de ces vidéos.