Madagascar: Football - Barea - Kenji Van Boto présent, Rémy Vita fait faux bond

La liste des joueurs est finalement bouclée pour la participation des Barea à l'évènement " Maroc, capitale du football africain ". Ils seront 19 joueurs dont 6 locaux et 13 expatriés à suivre cette préparation en terre marocaine du 19 au 27 septembre prochain. D'autres joueurs manqueront au rassemblement en plus de Bapasy, Mamy Gervais et Sylvio Ouassiero dont Thomas Fontaine, Loïc Lapoussin, Carolus Andriamahitsinoro et Rémy Vita. " Loïc a un problème au niveau de l'épaule et suit des soins avec son club tout comme Dorian Bertrand. Thomas Fontaine a signé avec le club d'Abel Anicet du PFK Beroe Stara Zagora en Bulgarie. C'est une bonne nouvelle, il aura un club et sera très compétitif pour mars ", a souligné le coach des Barea A. Les 14 joueurs déjà présents au Maroc ont effectué, hier, deux séances d'entraînement au Stade Hay Moulay Rachid de Casablanca.

Match Maroc. " Nous avons commencé l'entraînement avec un jeu de concert en essayant d'intégrer les gardiens de buts. Les joueurs et les expatriés sont là, l'amalgame est là. Ce jour, on commence avec un match amical avec la sélection A du Maroc pour vraiment se mettre en place et trouver les solutions pour les deux rencontres face à la République du Congo et du Bénin. L'objectif est de préparer les éliminatoires de la CAN au mois de mars et l'idéal est d'avoir une préparation pour la journée FIFA du mois de novembre ", a continué le technicien français. Annoncé comme une des nouvelles recrues des Barea, Vita Rémy a une fois de plus fait faux bond après son absence au mois de juin lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN.

" Je n'ai pas eu de retour, peut-être qu'il n'est pas motivé, pourtant il nous a donné son accord. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus ", a déclaré Dupuis. Le défenseur de l'AJ Auxerre, Boto Van Kenji a honoré sa première sélection au sein des Barea. " C'est un honneur pour moi d'être avec ce groupe ", nous a confié le joueur de 1m80.

Quatre joueurs dont Nina Rakotoasimbola, Datsiry, Julio Donisa et Voavy Paulin sont arrivés, hier, en fin d'après-midi. Enzo Bovis fait aussi son grand retour au sein de l'effectif. Le joueur du FC Fleury 91 en est à sa deuxième sélection avec l'équipe après mars 2021 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022.