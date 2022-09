Madagascar: Palais d'Iavoloha - Pas de conseil des ministres ce jour

Prévue le 19 septembre 2022 dans le calendrier initial, la Déclaration nationale d'engagement de Madagascar par le président Andry Rajoelina, au Sommet sur la Transformation de l'Éducation aux Nations unies, va finalement avoir lieu ce jour en fin d'après-midi.

Délégation de pouvoir. Du coup et en raison notamment du décalage horaire entre Antananarivo et New York, il n'y a pas de conseil des ministres aujourd'hui, même à distance. En tout cas, le président de la République n'a ni un don d'ubiquité, ni donné délégation de pouvoir au Premier ministre pour diriger à sa place le conseil hebdomadaire. Il faudra sans doute attendre son retour au pays pour le prochain conseil des ministres qui sera l'occasion pour le locataire d'Iavoloha de faire un rapport sur son déplacement à New York. Les communications verbales, l'adoption de textes réglementaires et les nominations aux hauts emplois de l'Etat sont également en, " stand by " jusqu'au prochain conseil des ministres