Madagascar: Campagne de reboisement - Sumitomo soutient onze régions

Sumitomo corporation offre un appui pour la reforestation dans onze régions de Madagascar à travers l'ONG Mamafy soa.

Un monde vert, un futur serein. La cérémonie officielle du lancement des activités de reboisement s'est tenue dans la commune rurale d'Ambohibary, district de Moramanga, hier.

L'événement a été ouvert par le discours officiel du maire de la commune rurale d' Ambohibary, le vice président sustanaibility d'Ambatovy, le directeur général de Sumitomo corporation et les autorités publiques tels que la représentante du chef de district de Moramanga et les représentants du ministère de l'Environnement et du développement durable.

Restauration environnementale

À Madagascar, les zones forestières ne cessent de se dégrader. Pour y remédier Sumitomo corporation a fait un don de matériels de reboisement dans onze régions de Madagascar telles que Analamanga, Atsinanana, Boeny, Alaotra Mangoro, etc. La commune d'Ambohibary est la première à en bénéficier.

"C'est en 2015 que nous avons commencé cette activité. Pour cette année le district de Moramanga a été choisi pour le lancement. Nous avons visité quelques sites de reboisement et comme résultat, 70% des plantes qui ont été plantés ont pu grandir et les pertes ne sont que de 30%. Cette année, nous avons donné deux millions cent mille pots et des matériels comme les brouettes, des arrosoirs, des gaines, des graines pour la pépinière, etc aux communautés de base ou VOI (Vondron'olona ifotony) d'Ambohibary" affirme Kawaura Hideyuki, directeur général de Sumitomo corporation.

Pour rappel, Sumitomo corporation est une société commerciale japonaise œuvrant dans 66 pays du monde entier. Elle est l'actionnaire majoritaire d'Ambatovy. La formation et le suivi du projet de reboisement est à la charge de l'ONG Mamafy soa.