Madagascar: Christian Ntsay - Des vivres pour 1 000 personnes vulnérables à Andilamena

Les membres du Gouvernement Ntsay continuent à multiplier les descentes sur terrain. Une délégation conduite par le chef du Gouvernement lui-même et composée du ministre de la Défense nationale, Richard Rakotonirina, du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely, et de la ministre de la Population et de la Promotion sociale Princia Soafilira s'est ainsi rendue dans le district d'Andilamena, dans la région d'Alaotra Mangoro. Le locataire de Mahazoarivo s'est intéressé de près à la vie quotidienne de la population, mais aussi au développement. Les députés élus dans la circonscription ont d'ailleurs porté les aspirations de la population. Les discussions avec les responsables locaux se sont tournées sur l'aspect culturel et social et la question des infrastructures, notamment la route.

Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement n'oublie pas Andilamena. 1 000 personnes vulnérables du district ont à cette occasion reçu des vivres. Des béquilles et des couvertures ont été également remises à ceux qui se trouvent dans le besoin. " Il était temps de remettre un prix national, en reconnaissance des enseignants et employés de la municipalité ", a souligné un communiqué de la Primature. Il a aussi promis qu'une attention particulière sera portée à la question des infrastructures.

Parmi cela, la réhabilitation du marché et l'accès à l'eau potable seront prioritaires. " La construction de la route qui a été lancée par le président de la République Andry Rajoelina se trouve également parmi ces priorités ", continue le communiqué. Cette tournée était également l'occasion pour la délégation, surtout avec la présence du ministre de la Défense nationale, d'organiser un atelier afin de discuter du problème d'insécurité.