Madagascar: Éducation inclusive - Les enfants atteints d'albinisme encore stigmatisés

Les droits des enfants atteints d'albinisme encore bafoués. Certains d'entre eux font encore face à d'importants obstacles pour accéder à une éducation de qualité. C'est le cas de Josaphat, un jeune albinos issu d'une famille nécessiteuse. L'association Albinos Madagascar a tiré la sonnette d'alarme sur son cas sur les réseaux sociaux. " Un établissement scolaire privé sis à Talatamaty, dans la circonscription scolaire d'Ambohidratrimo a refusé catégoriquement de recevoir cet albinos sous prétexte que cela pourrait nuire à l'image de l'école ", selon le communiqué de cette association. Elle a appelé le ministère de l'Education nationale à prendre ses responsabilités face à cette situation désolante.

Évaluations. Toujours dans cette optique, un expert de l'ONU est à Madagascar depuis hier pour évaluer les droits des personnes atteintes d'albinisme. Cette visite de l'experte indépendante, Muluka Anne Miti-Drummond s'étendra jusqu'au 30 septembre. " Ma visite me permettra d'obtenir des informations sur le droit à la santé , à l'éducation et à l'emploi des personnes atteintes d'albinisme. Je suis également particulièrement intéressée par l'évaluation du droit à la vie et le renforcement de la protection dans ce domaine ", a-t-elle déclaré.

L'expert prévoit de rencontrer diverses parties prenantes, notamment les autorités, les organisations de la société civile et les personnes atteintes d'albinisme à Antananarivo, Fort Dauphin, Amboasary et Ambovombe. " J'ai hâte de m'engager avec les autorités et les autres parties prenantes à Madagascar. J'espère également identifier les bonnes pratiques et fournir des recommandations qui pourraient relever les défis là où ils existent ", poursuit-elle. Une conférence de presse pour partager ses observations préliminaires se tiendra à la fin de cette mission.