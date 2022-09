Madagascar: Andry Rajoelina à l'ONU - Énième revendication des Îles Éparses

Si l'on se réfère au programme, le numéro Un d'Iavoloha prononcera son discours à la tribune des Nations-Unies ce jour en début de soirée.

Actuellement en visite aux États-Unis pour assister à la 77ème Assemblée Générale des Nations-Unies, le président Andry Rajoelina prononcera ce jour un discours à la tribune de l'ONU à New-York. Cette année, le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres de l'ONU se déroule sur fond de tensions et de division, à cause notamment de la guerre en Ukraine, la crise climatique et l'insécurité alimentaire. L'AG en présentiel reprend donc après deux années de la crise de COVID-19 qui a perturbé ce rendez-vous planétaire. Le numéro Un d'Iavoloha figure parmi les 150 Chefs d'Etat présents à New-York qui vont se succéder à la tribune des Nations-Unies. A noter que la prise de parole à débuté hier. Si l'on se réfère au programme, le président Andry Rajoelina prononcera son discours ce jour en début de soirée. Vers 18 heures, heure malgache, a-t-on laissé entendre. Pour ce voyage, le Chef de l'Etat est accompagné de la ministre de la Communication et de la Culture et non moins Porte-parole du Gouvernement, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo et la Directrice de Cabinet de la Présidence, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, ainsi que les trois ministres en charge de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement technique.

Reprise des pourparlers. Selon les informations, le Chef de l'Etat prendra la parole à la onzième place, dans le même panel de chefs d'Etat que le président des États-Unis, Joe Biden qui a repoussé son intervention à cause de sa présence aux funérailles de la Reine Elisabeth II, mais aussi du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui interviendra par visioconférence. Ce dernier bénéficie d'un traitement spécial grâce à une autorisation spéciale votée la semaine dernière par les États membres du Conseil de Sécurité mais aussi au niveau des ministres des Affaires Etrangères. Selon les informations, dans sa prise de parole, Andry Rajoelina évoquera entre autres, la relance socio-économique post-Covid, mais aussi la mise en œuvre du Plan Émergence Madagascar que les autorités prévoient de présenter incessamment. Le Chef de l'Etat prévoirait aussi de lancer une énième interpellation du Conseil de Sécurité de l'ONU et des dirigeants du monde entier pour revendiquer la mise en application de la Résolution n°3491 des Nations-Unies du 12 décembre 1979, confirmée par une nouvelle résolution n°35123 du 11 décembre 1980, appelant la France à négocier avec les autorités Malagasy en exigeant la restitution " sans tarder " des Îles Éparses à Madagascar. Des résolutions que la France continue d'ignorer jusqu'alors. Il convient de rappeler toutefois la reprise prochaine des pourparlers entre Madagascar et la France au sujet de ces Îles Malagasy. D'après les informations, la deuxième rencontre du Comité mixte franco-malgache sur les Îles Eparses devrait avoir lieu dans la capitale française dans le courant de ce mois de septembre ou au plus tard au mois d'octobre prochain.