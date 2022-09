Madagascar: Protocole - Image de marque d'un État à l'extérieur

Le protocole doit avoir l'œil sur tout, notamment sur la liaison étroite avec les responsables de la sécurité, l'équipe médicale permanente attachée à l'instance concernée, l'organisation des différentes cérémonies (établissement de la liste des invités, l'envoi des invitations, la centralisation des personnes et établissement des plans de table), la mise à jour de la liste diplomatique, l'organisation des réceptions et les audiences. Toujours est-il que le protocole véhicule l'image de marque d'un État à l'extérieur. Le commissaire divisionnaire Kananaky Saïd estime qu' " un protocole est gage d'efficacité et de rapidité ".

Toujours selon lui, plusieurs règles protocolaires ne sont pas respectées, à savoir " certaines pratiques actuelles consistent à faire représenter l'exécutif par le législatif lors des cérémonies officielles, car elles vont à l'encontre du principe de séparation des pouvoirs ".

Règles protocolaires. Celui qui a été chargé de cours sur les pratiques protocolaires, savoir-vivre, bonnes manières et étiquettes en affaire à l'Institut National de Formation Administrative et à l'ENMG de déplorer également que " Madagascar est l'un des rares pays qui prononcent encore un discours, lors des célébrations des fêtes nationales des pays étrangers. Les pratiques communément admises imposent plutôt que le Représentant ou le Chef de la délégation du pays hôte porte le toast à la santé du président de la République et de son peuple après l'exécution des hymnes nationaux ".

Le discours est incontournable, lors d'une cérémonie officielle... Il n'est pas rare que plusieurs intervenants fassent leurs discours. Mais qui parle en premier et quelles en sont les règles, là encore les règles protocolaires sont importantes. Déjà, il est essentiel de communiquer le discours à tous les cabinets des différentes personnalités qui vont prendre parole, afin de fixer le temps de parole, de communiquer sur le contenu de chaque discours afin d'éviter les redites et pour que chacun puisse rédiger son discours en fonction de la cérémonie, mais aussi l'ordre des préséances. Le premier orateur cite toujours les personnalités dans l'ordre des préséances en commençant par les plus importants. Et c'est celui qui préside la manifestation qui parle en dernier.