Madagascar: Orelsan au pays - Toute une semaine d'activités pour les artistes malgaches

" Faire ce grand concert à Madagascar me tient à cœur et j'ai hâte d'y être" , a-t-il précisé hier lors d'une rencontre avec la presse. Il a tenu à l'organiser de façon la plus proche possible de ses concerts en Métropole. Ce sera donc un concert d'1h45 minutes au moins, dépendant de l'ambiance, intégralement joué en live. Le rappeur est venu accompagné de toute son équipe composée de 25 personnes dont son producteur, ses musiciens et ses ingénieurs du son, entre autres.

Touché par l'hospitalité, l'accueil, la culture des malgaches à chaque fois qu'il est venu sur la Grande Île, un pays qu'il a eu l'occasion de côtoyer à plusieurs reprises puisque sa femme est malgache, Orelsan veut s'impliquer et faire des choses pour Madagascar. Ce concert inédit n'est donc pas son unique façon d'apporter sa brique au développement de l'industrie musicale malgache.

Avec sa femme Ahelya Randriambolaina, l'artiste projette de lancer le projet Ony, une initiative visant à valoriser les talents malgaches de l'industrie de la musique, du cinéma et du jeu vidéo et susciter de nouvelles collaborations. Ce sera une occasion de partage de savoir, d'échanges et de rencontres afin d'essayer d'avoir plus de projets avec les artistes locaux.

Toute cette semaine pour commencer, ils organiseront des mini concerts et des masterclass mais également des séances de formation notamment avec Phazz un Auteur compositeur de rap français qui est aussi beatmaker et Co-producteur d'Orelsan. Phazz partagera son expérience lors de quatre ateliers de formation à la composition et au beatmaking pour des professionnels de la musique aujourd'hui et demain. Et ce soir, les musiciens d'Orelsan et des musiciens malgaches de la capitale se partageront la scène du Jao's Pub dans le cadre de ce Projet Ony, un mini-concert ouverte à tous.

Après le grand show au Palais des Sports de ce vendredi, 3 séries de masterclass organisées à l'Institut Français de Madagascar sont prévues dans l'après-midi du samedi 24 septembre. L'équipe d'Orelsan notamment Skread et son producteur de spectacles Asterios y seront pour échanger sur le développement de projets musicaux et la production. Ces séances sont libres d'accès dans la limite des places disponibles.

Le samedi soir, place à la fête lors d'une soirée Djset Ony au Kudeta avec aux platines le beatmaker Phazz.

Orelsan et son équipe clôturent leur séjour malgache le dimanche 25 septembre par la projection de la série documentaire " Montre jamais ça à personne ", co-réalisée par le frère d'Orelsan, Clément Cotentin et Christophe Offeinstein à l'Institut Français de Madagascar. Cette série documentaire revient sur le chemin parcouru par Orelsan depuis ses débuts, à travers une immersion intime dans les coulisses de sa vie, filmée et racontée par son frère qui l'a suivi pendant près de 20 ans avec sa caméra.

Toute l'équipe s'envolera ensuite vers la Réunion.

Le projet Ony ne s'arrêtera pas là cependant puisqu'un appel à projet artistique sera lancé dès la semaine prochaine, destiné à soutenir les artistes aux potentiels certains.

Quant au concert de ce vendredi, on sait que toutes les places Gold et Vip sont épuisées, mais il reste encore des places Silver, Fanzone et simples.