Algérie/Guinée: Foot/match amical - Début de la vente des tickets via la plateforme Tadkirati

Alger — L'opération de vente des billets du match amical de la sélection algérienne face à son homologue guinéenne prévu le 23 septembre à 20h00 à Oran, a commencé ce mardi à partir de 17h00 via la plateforme Tadkirati "tadkirati.mjs.gov.dz" et ce jusqu'au vendredi 23 septembre à 12h00, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

"En prévision du match de notre équipe nationale de football face à la Guinée ce vendredi 23 septembre 2022 à partir de 20h00 au stade Miloud Hadfi d'Oran, le Ministère de la Jeunesse et des Sports annonce que l'opération de vente de billetterie commence aujourd'hui mardi 20 septembre 2022 à partir de 17h00 via la plateforme Tadkirati 'tadkirati.mjs.gov.dz' et ce jusqu'au vendredi 23 septembre à 12h00", indique un communiqué du MJS publié sur sa page officielle facebook.

Selon la même source, trois sortes de billets seront mis en vente dont les prix oscillent entre 700 et 3000 DA. Ainsi, les billets des places de la tribune d'honneur coutent 3.000 DA, ceux de la Tribune se situant en face de la tribune d'honneur 900 DA et les billets de places des deux virages 700 DA.

Le match face à la Guinée, vendredi (20h00) sera le premier de l'équipe algérienne à Oran depuis sa dernière apparition dans cette ville en 2005.

Pour rappel, les Verts disputeront un second match amical contre le Nigeria le 27 septembre à 20h00 au stade Miloud Hadefi d'Oran.