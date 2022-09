Algérie: Rentrée sociale - La GN met en place un plan préventif pour assurer la sécurité routière

Alger — Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place, en prévision de la rentrée sociale 2022-2023, un plan de sécurité préventif prévoyant la mobilisation de différentes unités pour assurer la sécurité et fluidifier la circulation au niveau des axes menant vers les établissements scolaires. "En prévision de la rentrée sociale 2022-2023, le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un plan de sécurité préventif spécial pour contribuer au succès de cet évènement en coordination avec les autorités concernées", a indiqué mardi un communiqué du Commandement de la GN.

Le plan en question prévoit "la mobilisation de plusieurs unités de la Gendarmerie nationale en formations mobiles et fixes déployées en patrouilles et en point de contrôle en vue d'assurer la sécurité et fluidifier la circulation routière au niveaux des axes menant vers les établissements scolaires", a précisé la même source.

Ce plan, poursuit le communiqué, vise à "sécuriser le périmètre des établissements scolaires à travers l'intensification des patrouilles lors des heures d'entrée et de sortie des élèves"

"Les services de la Gendarmerie nationale demeurent mobilisés pour la préservation de la sûreté publique", ajoute la même source, soulignant que "les unités de sécurité routière et les brigades de protection des mineurs, procéderont via les brigades territoriales et en coordination avec les autorités compétentes au lancement d'un programme de communication pour sensibiliser les écoliers à la prévention des accidents de la route et aux fléaux sociaux".

Le numéro vert 10-55, le site de la GN http://ppgn.mdn.dz, le site web "TARIKI" et la page Facebook officielle de la GN, demeurent au service des citoyens pour toute demande de renseignement sur l'état des routes, a conclu le communiqué.