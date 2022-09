Ile Maurice: Terre-Rouge - trois collégiens de 14 ans agressés à cause d'une blague

Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Le propriétaire du deux-roues lui-même n'a pas porté plainte. Des jeunes collégiens, qui avaient déplacé sa moto par plaisanterie, ont toutefois été tabassés par un groupe hostile. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux.

La vidéo de leur agression a fait le tour des réseaux sociaux. Trois ados de 14 ans ont été tabassés par plusieurs personnes à Le Hochet, Terre-Rouge, il y a quelques jours. Les agresseurs les accusent d'avoir volé une moto. Les proches des victimes, qui se sont rendues à la police pour porter plainte, s'expliquent. Toute cette affaire serait le résultat d'une simple blague...

Toujours sous le choc, le parent d'une des victimes raconte que les adolescents ne méritaient pas une telle "correction". "Ce sont des jeunes qui voulaient faire une blague et non des voleurs. Ils n'allaient pas retourner là-bas s'ils avaient vraiment volé la moto." Tout a commencé quand, en se rendant chez un ami à Le Hochet, les trois adolescents devaient constater que le conducteur d'un deux-roues avait laissé sa moto devant une église, tout en ayant oublié la clé. Ils auraient alors décidé de jouer un tour au propriétaire en bougeant la moto pour la laisser un peu plus loin, une blague courante que l'on peut voir sur des vidéos TikTok. Le propriétaire, se doutant d'ailleurs bien qu'il avait été victime d'une plaisanterie, n'a pas porté plainte.

Cependant, le lendemain, alors que les ados se rendaient chez leur ami, à Le Hochet toujours, ils ont été interpellés par un groupe de personnes. Ces derniers leur ont ligoté les mains avant de les rouer de coups à l'aide de bâtons. La scène a été filmée. Un des trois a encaissé plus de coups en voulant protéger son ami, qui a des ennuis de santé. Dans la vidéo, on peut les entendre dire, "nou pa voler nou. Nou pa'nn kokin nanyé nou".

"Lapolis pann fer nanyé"

Mais les agresseurs, tout en balançant des injures, ne voulaient rien entendre. Après avoir été roués de coups, ils ont été conduits au poste de police de Terre-Rouge. Entre-temps, le propriétaire du deux-roues, ayant eu vent que des individus s'en étaient pris aux ados, s'est présenté au poste de police pour faire comprendre que sa moto n'avait pas été volée. "Li'nn dir lapolis ki li pa dakor ki sa bann dimounnla inn bat sa bann zanfan-la, mé lapolis pa'nn fer nanyé. Okenn lanket pa'nn ouver", raconte un proche.

Les parents des jeunes gens les ont récupérés au poste de police. Depuis, les trois se sont renfermés sur eux-mêmes et sont traumatisés. Ils ne veulent plus sortir ni même se rendre au collège où leurs camarades se moquent d'eux. "Nou pa ti koné ki gravité la sitiasion, foldé nou'nn get video lor Facebook. Bann agréser-la inn fer zot maler zotmem inn piblyé vidéo." Notre interlocuteur se demande comment ces gens-là peuvent croire qu'ils sont au-dessus de la loi. Le père d'un autre jeune s'est rendu chez eux et l'un des agresseurs a essayé de l'intimider. "Nu pa pou réponn la violans par la violans, nou pou les lazistis fer so travay", lâche un des parents. Le père d'un des mineurs raconte que son fils se plaignait de douleur après l'incident il avait peur de dire qu'il avait été tabassé. "On l'a emmené à l'hôpital Jeetoo. Là-bas non plus, il n'a rien dit. Ce n'est que lorsque les vidéos ont fait surface que la famille a vu la violence dont il a été victime. Mon fils aurait pu mourir. D'ailleurs il m'a confié que les individus l'ont menacé de mort s'il révélait quoi que ce soit."

Les trois jeunes et leurs parents ont finalement porté plainte au poste de po- lice de Terre-Rouge hier après-midi.