Soudan: Al-Burhan part pour New York

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST), le Lit-Gén. Abdel-Fattah Al-Burhan, s'est rendu ce matin à New York à la tête de la délégation soudanaise participant aux travaux de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. . Il a été accompagné à l'aéroport de Khartoum par le vice-président du Conseil de souveraineté, le général de corps d'armée Mohammed Hamdan Dagalo.

Le président du CST doit prononcer la déclaration du Soudan devant l'Assemblée générale des Nations Unies le jeudi 22 septembre.

Il participera également à des réunions de haut niveau pour discuter du renforcement de la coopération multilatérale concernant diverses questions internationales et régionales, en plus des défis auxquels est confrontée la communauté internationale tels que le changement climatique et la crise alimentaire et ses conséquences, en particulier sur les pays en développement et les moins avancés des pays.

En marge de la 77ème session, le Président du Conseil de Souveraineté rencontrera un certain nombre de présidents de différents pays du monde et des représentants d'organisations internationales et régionales, pour discuter des modalités de coopération bilatérale et du rôle de la coopération bilatérale dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour bâtir un avenir plus stable.

Pendant une semaine, environ 150 chefs d'État et de gouvernement du monde entier prononceront leurs discours lors de cette réunion annuelle.

Le président du Conseil de souveraineté est accompagné de l'ambassadeur Ali Al-Sadiq, ministre des Affaires étrangères par intérim.