Soudan: Al-Burhan loue la performance du secteur des télécommunications et la transformation numérique

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST), le Lit-Gén. Abdel Fattah Al-Burhan a souligné la nécessité de moderniser et de développer le secteur des télécommunications et la transformation numérique en raison de son importance pour faire progresser l'économie et lutter contre la criminalité et la corruption. Al-Burhan, lors d'une réunion à son bureau mardi avec le ministre par intérim des Communications et de la Transformation numérique, Adil Hassan, a souligné la nécessité de mettre à niveau ce secteur pour suivre le rythme de l'évolution rapide des technologies de la communication et de l'information, en plus de travailler pour développer le secteur postal et restaurer son leadership pour accompagner les transformations majeures dans le domaine des services postaux.

Le président du Conseil de souveraineté a salué le projet du ministère d'étendre et d'améliorer les services de télécommunications pour inclure les zones de déplacement et de production, en particulier dans le domaine des services bancaires, donnant des directives sur la nécessité de travailler à la sécurisation des réseaux contre toute pénétration ou cyberattaque. Pour sa part, Hassan a expliqué, dans un communiqué de presse, que le ministère a préparé un plan ambitieux pour promouvoir le secteur des télécommunications et de la poste, lui permettant de jouer son rôle dans le domaine des technologies numériques modernes et d'étendre les réseaux de communication, révélant qu'une plus grande un conseil pour la transformation numérique serait créé, dirigé par le ministre du Cabinet et composé des ministres des Finances, de l'Intérieur, des Communications et de la Justice ainsi que du gouverneur de la Banque centrale du Soudan, afin de superviser les processus de transformation numérique en raison de leur importance dans la construction d'une économie numérique et des services d'administration en ligne pour faciliter l'accessibilité de n'importe où. Le ministre a souligné que son ministère, dans ses différents secteurs, travaille selon un système précis, des bases de données et des normes de performance pour contrôler et accroître l'efficacité dans le domaine des technologies numériques et des communications modernes.