Afrique: Le navire d'aide humanitaire des ÉAU arrive à Port-Soudan

Port Soudan — Le navire de soutien des Émirats arabes unis aux personnes touchées par les pluies torrentielles et les inondations au Soudan est arrivé au Port Soudan, dans le prolongement de l'approche humanitaire des Émirats arabes unis dans ce domaine. Le navire a été reçu au port par le Wali par intérim de la mer Rouge, Fathallah Al-Hajj, qui a salué les positions des Émirats arabes unis soutenant au Soudan dans divers domaines, exprimant ses remerciements et son appréciation pour le soutien humanitaire continu des Émirats arabes unis aux personnes touchées par les pluies torrentielles et les inondations au Soudan.

Pour sa part, Mohamed Salem, le chef de la délégation du Croissant-Rouge émirati supervisant l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes touchées par les inondations et les pluies au Soudan, a expliqué que le navire d'aide humanitaire transporte des milliers de tonnes de nourriture qui seront distribuées aux zones les plus touchées en coordination avec les organisations de la société civile au Soudan, indiquant la poursuite de l'aide humanitaire aux personnes touchées par les pluies torrentielles et les inondations jusqu'à ce que le Soudan surmonte ces conditions.